﻿Dresden sieht Kita als Bildungsort vor dem Kollaps

Dresden. Die Worte ließen an Deutlichkeit nichts vermissen. Als Bildungsort stehe das System Kita „vor dem Kollaps“, sagte Sabine Grohmann im Jugendhilfeausschuss. Sie ist im Geschäftsbereich von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) Abteilungsleiterin und für Strategisches Management zuständig. Bei ihr darf getrost davon ausgegangen werden, dass sie weiß, wovon sie spricht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlechte Bedingungen

Zum 25. Mal stellte Grohmann im Jugendhilfeausschuss die Fachplanung für die Kapazitäten in der Kinderbetreuung für ein kommendes Schuljahr vor. Nach dem Beifall für das Jubiläum von den Ausschussmitgliedern folgte der Donnerschlag. „Die Bedingungen lassen nicht zu, dass die Fachkräfte sein können, was sie sein wollen, nämlich für die Kinder da sein“, erklärte Grohmann.

Im Ausschuss sitzen auch Vertreter von CDU, Grünen und SPD. Die Kenia-Koalition dieser Parteien auf Landesebene lobt sich gerade für ein neues Kita-Gesetz. Dass das von der Opposition im Landtag zerrissen wird, ist wenig überraschend. Die Landtagsabgeordnete der Linken, Marika Tändler-Walenta, hat sich den Entwurf schon zur Brust genommen und Kritik aus einer Anhörung im Landtag zu eigen gemacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finanzierung unzureichend

Die Verbesserung des Betreuungsschlüssels um gerade einmal vier Prozent werde als völlig unzureichend und „enttäuschend“ charakterisiert, ohne substanzielle Verbesserungen würde der Begriff „Integration“ durch den Begriff „Inklusion“ ersetzt und schließlich fehle auch eine Dynamisierung des Landesanteils bei der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen angesichts der derzeitigen realen Kostensteigerungen.

Der Kita-Fachplan der Stadt dreht sich vor allem um Kapazitäten, Kinderzahlen und Kita-Standorte. Wegen des Geburtenknicks geht der Bedarf seit einiger Zeit zurück. Die Stadt hat genügend Angebot, will einen Platzüberhang zur Qualitätsverbesserung nutzen. Dann kommt Grohmann auf die Personalausstattung zu sprechen und für den Freistaat kommt es knüppeldick.

„Personalschlüssel sehen die Eltern nie“

Es gebe zwar einen gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssel. „Den sehen die Eltern aber nie.“ Wer sich in der Vorlage für den Stadtratsbeschluss zum Kita-Fachplan bis Seite 92 durchkämpft, findet dort auch ganz ausführlich die Erläuterung zu dem Dilemma. „Für den Personalschlüssel wird die gesamte vertraglich vereinbarte Arbeitszeit des pädagogischen Personals berücksichtigt, also auch jene Arbeitszeiten, die nicht für die pädagogische Arbeit mit den Kindern genutzt werden können, sowie Ausfallzeiten für Urlaub, Fortbildung und Krankheit“, heißt es dort.

Die Grafik zeigt den Personalschlüssel für verschiedene Kindergruppen in Sachsen (gelb), in Ostdeutschland (hellgrau) und im Bundesdurchschnitt (grau) im Vergleich zu Empfehlungen der Bertelsmann-Stiftung (blau). © Quelle: Stadt Dresden

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Grafik zeigt, wie viele Kinder eine Fachkraft betreut, wenn sie 60 Prozent ihrer Arbeitszeit direkt für Kinder zur Verfügung steht. Die Säulen stellen von links nach rechts die Situation in Krippe, im Kindergarten, in Kindergartengruppen mit 2-Jährigen, in Gruppen mit Kindern unter 4 Jahren, in altersübergreifenden Gruppen und im Hort dar. Sachsen (gelb), Ostdeutschland (hellgrau) und der Bundesdurchschnitt (grau) stehen im Vergleich zur Empfehlung der Bertelsmann-Stiftung (blau). © Quelle: Stadt Dresden

Die Bertelsmann-Stiftung hat deshalb die Fachkraft-Kind-Relation als Kennziffer entwickelt, die berücksichtigt, wie viel Zeit das Personal wirklich „am Kind“ sein kann. Die Stadt geht davon aus, dass in der Realität „in etwa 60 Prozent der Arbeitszeit für die unmittelbare pädagogische Tätigkeit zur Verfügung“ stehen. Die übrige Zeit fällt Teamsitzungen, Elterngesprächen oder Vorbereitungszeiten sowie Ausfallzeiten durch Urlaub, Fortbildung sowie Krankheit zum Opfer.

Konflikte des Personals mit Eltern und Kindern

Das relativiert den „rein rechnerischen“ Personalschlüssel enorm. 2021 sollte in der Krippe eine Fachkraft auf 5,3 Kinder kommen. In der 60-Prozent-Realität sind es aber 8,8 Kinder – das sind 66 Prozent mehr. Das führt offenbar praktisch alle Beteiligten an ihre Grenzen. Es ist von Konfliktpotenzial zwischen Eltern und Personal die Rede, weil alle durch Pandemie, Krieg und andere Krisen erschöpft sind. Auch von Kindern, die durch grenzverletzendes oder herausforderndes Verhalten die Erzieher an ihre Grenzen bringen. Vermehrt würden Fälle auftreten, wo bei solchen Erscheinungen der Betreuungsvertrag gekündigt wurde und Kinder die Kita wechseln mussten.

Lesen Sie auch

Dabei gebe es seit 15 Jahren einen Bildungsauftrag für die Kita, in den letzten Jahren seien immer neue Aufgaben dazugekommen. Auf der anderen Seite würden immer wieder Forderungen laut, für den Eintritt in die Schule müssten die Kinder besser vorgebildet sein. In der Tat werden bei Eingangsuntersuchungen immer häufiger Sprachprobleme und Schwierigkeiten mit der Motorik festgestellt. Es gebe „viel Differenzierung in der Kinderschaft“, sagt Grohmann. Heißt: die Kinder sind von ihren ganzen Voraussetzungen her immer unterschiedlicher, die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher muss immer individueller werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Richtet sich klar an das Land“

Dazu fehle aber das Personal, die Mitarbeiter hätten „zu wenig Zeit“. Die vorhandenen Fachkräfte könnten zwar die Betreuung absichern. Als Ort der Bildung aber stehe das System Kita faktisch in der Nähe des Zusammenbruchs.

Dresden als Kommune – die schon viel mit speziellen Förderprogrammen für Kinder in sozialen Brennpunkten beispielsweise leistet – könne das Problem nicht lösen. Grohmann: „Das richtet sich ganz klar an das Land.“