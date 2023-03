Dresdner Altstadt: Betrunkener Autofahrer widersetzt sich Polizeikontrolle

Bei einer Kontrolle in der Dresdner Altstadt leistete ein 28-Jähriger Widerstand und verletzte drei Polizisten leicht (Symbolbild).

In der Nacht zum Montag versuchte ein 28-Jähriger einer Polizeikontrolle in der Dresdner Altstadt zu entgehen. Dabei griff er die Beamten an und verletzte drei Polizisten leicht.