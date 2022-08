Ein offenbar alkoholisierter Lkw-Fahrer verursachte am Sonnabend zwei Unfälle mit zwei Verletzten und mindestens 60 000 Euro Sachschaden in Dresden. Anschließend flüchtete er vom Unfallort.

Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht mehrere Unfälle in Dresden

Dresden. Am Sonnabend verursachte ein offenbar alkoholisierter Lkw-Fahrer zwei Unfälle mit zwei Verletzten und mindestens 60 000 Euro Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, war der 64-Jährige mit einem Sattelschlepper samt Auflieger von der Carolabrücke in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor dem Rathenauplatz fuhr er auf einen Mercedes auf und schob diesen dann auf einen BMW. Der Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen, weiter. Wenig später kam er dann mit seinem Sattelschlepper bei Nentmannsdorf von der Hohen Straße ab und konnte nicht mehr weiterfahren. Es entstand weiterer Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Erst hier konnten Polizeibeamte den Lkw-Fahrer stellen. Ein Atemalkoholwert vor Ort ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Gegen den 64-jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von bw