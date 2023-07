Betrunken mit dem Audi gegen Briefkästen: Polizei stellt Mann nach Fahrerflucht

Dresden. Ein betrunkener Fahrer hat am späten Dienstagabend einen Unfall gebaut und ist davongefahren. Polizisten stellten ihn wenig später.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 46-Jährige wollte mit seinem Audi A 6 auf der Institutsgasse in der Friedrichstadt einparken, stieß dabei gegen eine Briefkastenanlage und verursachte einen Schaden von 10 000 Euro daran. Alarmierte Polizisten fanden ihn kurz darauf in einem Parkhaus an der Berliner Straße – an seinem Audi war ein Schaden sichtbar, den die Polizei auf rund 5 000 Euro schätzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Die Beamten veranlassten eine Blutabnahme und zogen den Führerschein des 46-Jährigen ein.

DNN