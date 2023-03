Erneut viele Betrüger mit Schockanrufen im Dresdner Stadtgebiet

Dresden plant am Alten Leipziger Bahnhof ein neues Quartier. Für diese Pläne will die Stadt Flächen mit Globus tauschen, weil Globus am Alten Leipziger Bahnhof ein Warenhaus errichten will, das politisch nicht gewollt ist. Jetzt kommt heraus: Globus könnte seinen Trumpf einbüßen.