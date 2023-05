Schockanruf: Betrüger erbeuten Geld und Schmuck im Wert von 20 000 Euro

Dresden. Betrüger haben am Donnerstag eine Seniorin in Dresden-Wachwitz bei einem Schockanruf um Geld und Schmuck im Wert von rund 20 000 Euro betrogen. Eine Täterin rief die 79-Jährige an und gab sich als Polizistin aus. Sie behauptete, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Deshalb müsse diese ins Gefängnis, wenn die Seniorin nicht eine Kaution bezahle. Die 79-Jährige ließ sich darauf ein und übergab kurze Zeit später Geld und Wertsachen an eine Geldbotin. Später hatte sie Kontakt mit ihrer tatsächlichen Tochter und erkannte den Betrug.

Weiterer Fall in Rähnitz

Auf die gleiche Weise versuchten die Trickbetrüger eine 85-Jährige in Rähnitz um ihr Erspartes zu bringen. Die Seniorin wurde allerdings im Gespräch mit der angeblichen Polizistin misstrauisch und beendete den Anruf. Anschließend besprach sie sich mit ihrer tatsächlichen Tochter und erkannte so den Betrugsversuch. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei rät deshalb: Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihr Vermögen und Ihre Wertsachen. Seien Sie misstrauisch und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Angehörige, Vertrauenspersonen oder die Polizei und übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an Geldboten an Ihrer Haustür.