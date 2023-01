Dresden: Betrüger erbeuten 45.000 Euro bei zwei Seniorinnen

Unbekannte haben am Mittwoch und am Donnerstag zwei Seniorinnen aus Dresden um insgesamt 45.000 Euro betrogen. Anrufer gaben sich als Polizisten aus und behaupteten, die Kinder der Seniorinnen seinen in Polizeigewahrsam und das Geld sei eine „Kaution“.