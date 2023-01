76-Jähriger in Dresden mit Schockanruf um 32.000 Euro betrogen

Unbekannte haben am Dienstag einen Mann um 32.000 Euro betrogen. Die Täter gaben sich als Juristen aus und forderten eine „Kaution“ für den Sohn des Seniors, der angeblich in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Am Dienstag erhielten mindestens sieben Menschen in Dresden und Umgebung Schockanrufe (Symbolbild).

Dresden. Am Dienstag haben Unbekannte einen 76-Jährigen um 32.000 Euro betrogen. Sie riefen den Senior am Nachmittag an und gaben sich als Juristen aus. Im Gespräch behaupteten die Anrufer, der Sohn des Mannes hätte einen Unfall mit Todesfolge verursacht. Nur, wenn eine „Kaution“ von mehreren Zehntausend Euro bezahlt werde, käme er wieder frei. Kurz darauf übergab der Senior das Geld einer Geldbotin, so die Polizei zum Ablauf des Betrugs.

Sechs weitere Betrugsversuche mit einer ähnlichen Masche registrierte die Polizei am selben Tag in der Landeshauptstadt und Umgebung. Immer wieder versuchen Betrüger durch Schockanrufe Geld für angebliche Kautionen zu ergaunern. Dabei geben sich die Täter meist als Polizisten oder Staatsanwälte aus und behaupten, Angehörige hätten einen Verkehrsunfall mit Todesopfer verursacht.

Die Polizei rät: „Sprechen Sie sich mit Angehörigen ab, wenn Sie solche Anrufe bekommen! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie gesundes Misstrauen an den Tag! Verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei!“

