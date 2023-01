74-Jährige Dresdnerin über drei Jahre um 25.000 Euro betrogen

Unbekannte haben eine Dresdnerin über drei Jahre hinweg betrogen. Sie gaben sich als Arzt des US-Militärs aus, der in finanzielle Schwierigkeiten geriet und Hilfe bräuchte. Bei der Seniorin entstand ein Schaden von insgesamt 25.000 Euro.

Dresden. Eine 74-Jährige ist einem Betrug aufgesessen, der sich über drei Jahre zog. Bei der Dresdnerin entstand in dieser Zeit ein Schaden von insgesamt etwa 25.000 Euro, nun ermittelt die Polizei.

Die Täter erschlichen sich über ein soziales Netzwerk das Vertrauen der Frau aus Leuben. Dabei gaben sich die Betrüger als Arzt des US-Militärs aus, der im Ausland tätig ist und dort in eine finanzielle Notlage geriet. Um ihn zu unterstützen, übermittelte die Frau die Codes von Guthabenkarten und überwies Geld an eine angebliche Freundin des Unbekannten, so die Polizei.

Diese Betrugsmasche zog sich über drei Jahre hinweg, bei der Dresdnerin entstand ein Schaden von mehr als 25.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

