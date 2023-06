Gute Nachrichten für das Berufliche Schulzentrum in Dresden-Altroßthal: In mehreren Schritten soll die Ausbildungsstätte für „grüne Berufe“ saniert werden. Dafür ist ein langer Atem und viel Geld nötig.

Dresden. Im Beruflichen Schulzentrum in Dresden-Altroßthal bekommt die Hoffnung viel Nahrung: In Etappen soll der Standort im Westen der Stadt saniert werden. Das kündigte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) am Dienstag im Bildungsausschuss an. Das große Aber: Es ist noch viel Geduld und viel Geld notwendig.