﻿Alternativen nach dem Studienabbruch in Dresden

Dresden. Vor kurzem hat an der TU Dresden das neue Semester begonnen. Hunderte von Studenten strömen wieder in die Hörsäle. Manche nur für kurze Zeit. Eine von ihnen ist die 19-jährige Alma aus Radebeul. Im Herbst 2022 hat sie ein Studium der Verkehrswirtschaft angefangen. Dass das nicht ihres ist, hat sie schnell gemerkt und sich nach Alternativen umgeschaut.

Nächster Plan: Gartenbau

Ihr neuer Plan für das nächste Wintersemester steht. „Bei Gartenbau bin ich mir zu 95 Prozent sicher“, erklärt Alma. Noch ist sie an der TU Dresden eingeschrieben – der Studentenstatus bringt viele Vorteile: Neben dem Semesterticket erhält man auch Kindergeld und ist weiterhin über die Eltern versichert. Mit ihrer Entscheidung, ihr ursprüngliches Fach nicht weiterzustudieren, ist sie eine von vielen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2014 beenden etwa 28 Prozent aller Studis ihr Fach ohne Bachelorabschluss.

Je früher, desto besser

Nach den aktionsreichen Erstsemestereinführungswochen kommen bei vielen die ersten Zweifel. „Tatsächlich stand eine Studentin schon mal in der ersten Woche des Semesters zur Beratung bei mir in der Sprechzeit. Das ist jedoch eher ungewöhnlich. Die meisten Studierenden mit Bedenken wenden sich im Verlauf der ersten 3 Semester an uns.“, berichtet Grit Förster. Sie arbeitet als Studienberaterin bei der Arbeitsagentur in Dresden. Dabei gilt: Je früher, desto besser. Wenn man BAföG erhält, darf man spätestens bis zum Ende des dritten Fachsemesters das Studienfach wechseln. Wenn die jungen Menschen bei ihr im Büro sitzen, ist es ihr erstes Ziel herauszufinden, woher die Zweifel kommen und ob es unter Nutzung der vielen Studienerfolgsprogramme eine Möglichkeit gibt, das Studium dennoch erfolgreich zu beenden. Erst im zweiten Schritt werden orientiert an Neigung und Eignung Alternativen entwickelt, wobei viele Studienzweifler dabei die Nähe zum „alten Fach“ suchen.

Nach ihrem Abitur wusste Alma noch nicht, was sie wirklich machen möchte. Ursprünglich träumte sie von einem Arbeitsleben als Tierpflegerin. „Da braucht man Kontakte, um das wirklich als Beruf machen zu können“, sagt sie. Auch die Bewerbungen für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr stellten sich als nicht so einfach heraus. Mittlerweile war es Ende August. Die Einschreibfrist für Studienfächer mit Numerus Clausus (NC) im Wintersemester ist der 15. Juli. Die zulassungsfreien Fächer wirkten alle wenig überzeugend auf die junge Frau: Physik, Geschichte, Informatik. Noch in der Schule hatte sie mal eine Studienarbeit über kostenfreien ÖPNV in Dresden geschrieben. „Ich interessiere mich wirklich für Züge“, sagt sie. Also immatrikulierte sie sich für Verkehrswirtschaft, ein kleines Fach, weniger als fünfzig Menschen starten jedes Jahr.

Buchhaltung wird zum Problem

Der Verkehr sollte nicht das Problem sein, die Wirtschaft schon. Eine Freundin überzeugte sie, es doch wenigstens mal zu versuchen. Selbst beim Mathevorkurs war sie dabei. Enge Freundschaften entwickelten sich allerdings nicht. „Wenn man schon weiß, dass es nicht das Richtige ist, baut man auch keine Verbindung zu den Menschen auf“, erklärt sie ihre Zurückhaltung. Im Endeffekt hat sie nur zwei Vorlesungen über Verkehr, den Rest über Wirtschaft, besonders schlimm findet sie Buchhaltung. Die anfänglichen Zweifel verstärken sich schnell, zur Beratung geht sie nicht.

Beratungsgrund Zwangsexmatrikulation

„Bei mir landen die meisten erst viel später, wenn die Zwangsexmatrikulation bevorsteht“, sagt Grit Förster. Aus ihrer Sicht gehören zu den häufigsten Gründen für einen Studienabbruch Leistungsprobleme. Während akute Coronamaßnahmen schon lange der Vergangenheit angehören, hat die Pandemie Auswirkungen bis in die Gegenwart. Normalerweise läuft es an der Uni so: Wer im dritten Versuch durchfällt, ist raus. Durch Corona profitierten viele von Freisemestern, Probleme und Klausurversuche verschleppten sich. Förster vermutet, dass Corona auch ein Brennglas für das zweite Problem war: Psychische Erkrankungen. „Viele kommen mit den großen Anforderungen nicht mehr klar“, erklärt sie. Dazu komme finanzieller Zwang. „Da sind richtige Verwerfungen entstanden“, sagt sie. Nebenjobs sind wegen Corona weggefallen, zum Leistungsdruck gesellt sich die Leere auf dem Konto. Wenn es hart auf hart kommt, vermittelt sie weiter an die psychosoziale Beratungsstelle.

Erstmal bloß kein Studium mehr

Sie ist Teil einer Initiative namens „Weg X“, bei der sich die TU Dresden, die HTW Dresden, die Bildungsbahnen, das Jobcenter, die Psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerkes sowie die beiden großen Kammern IHK und HWK zusammengeschlossen haben. Nach der Zwangsexmatrikulation komme oft die Gegenbewegung: Ausbildung statt Studium. Doch nicht immer ist das der richtige Weg. „Wenn die Ursachen für den Abbruch reflektiert und neue Optionen recherchiert sind, dann wird oft der Wunsch nach einem akademischen Abschluss wieder wach. Häufig in Form eines dualen Studiums“, sagt Förster.

In einem Hörsaal zu sitzen, das war auch nicht die Sache von Alma. Nach und nach erinnerte sie sich daran, wie viel Spaß es ihr macht, im Garten zu arbeiten. Seit drei Wochen macht sie nun ein Praktikum in einer Friedhofsgärtnerei. Es sei schon harte körperliche Arbeit. „Doch wenn dann die Vögel zwitschern, ist es schön“, sagt sie. Bisher hat sie Rosen zurückgeschnitten und Pflanzen umgetopft. Wenn sie dann Feierabend macht, ist sie erschöpft. Auch sie hat über eine Ausbildung nachgedacht.

Studium statt Ausbildung

Beim Übergang von Studium zu Ausbildung betreuen sie die jungen Menschen, vermitteln ihnen Ausbildungs- und Praxispartnerstellen. Etwas mehr als die Hälfte der Personen, die sie berät, würden sich für eine Ausbildung entscheiden. Besser oder schlechter seien weder Ausbildung noch Studium, es komme auf die eigenen Ziele an.

Alma entscheidet sich letztlich für das Studium. Sie wollte mehr Theorie, mehr Hintergrundwissen. Eine Ausbildung hätte außerdem bedeutet, sich festzulegen zwischen Obstbau, Zierpflanzenbau, Staudengärtnerei und den anderen Ausbildungsrichtungen. Große Hörsäle braucht sie trotzdem nicht mehr fürchten, denn im Herbst fängt sie an der HTW „Gartenbau“ an. Dort gefallen ihr kleinere Lerngruppen und praxisnähere Stunden in den Gewächshäusern der Hochschule.

Pandemie als Testphase

Wenn Grit Förster in der Schule berät, kommt ihr ausgerechnet Corona zugute. Die Pandemie sieht sie als Testphase für das selbstbestimmte Lernen. „Die Schüler wissen, wie ihnen das Homeschooling bekommen ist“, sagt sie. Eine Ausbildung biete mehr Struktur, ein Studium sei explorativer. Wichtig sei zudem, sich über die eigenen Ziele im Klaren zu sein. Wer promovieren wolle, sollte eher kein duales Studium beginnen. Bindung an ein Unternehmen und Arbeitserfahrung biete ein duales Studium dagegen schon. Grit Förster selber hat übrigens beides erlebt. Nach dem Abitur hat sie sich in Chemnitz zur Bankkauffrau ausbilden lassen und anschließend in Leipzig studiert.

Mittlerweile freut sich Alma auch auf ihr Studium und den bevorstehenden Umzug. Weit nach Hause haben wird sie es nicht. Zudem überlegt sie schon, wo sie ihr Praxissemester absolvieren könnte. „Letztes Jahr war es schon aufregend für mich, überhaupt nach Dresden zu fahren.“, erinnert sie sich. Deshalb bereut sie es nicht, erst mit einem anderen Studium gestartet zu haben. Über Buchhaltung habe sie zwar nicht so viel gelernt, neue Menschen anzusprechen und alleine in einer neuen Umgebung zu starten, dagegen schon. Bis das nächste Semester anfängt, wird sie noch einige Zeit unter dem freien Himmel verbringen, nach ihrem Praktikum in der Friedhofsgärtnerei, schaut sie sich in den Gewächshallen einer Großgärtnerei um.