﻿Bekommt die Prager Straße in Dresden wieder eine City-Streife?

Dresden. Kommt die City-Streife zurück auf die Prager Straße? Das werde im Austausch zwischen Stadtverwaltung, Polizeidirektion und City Management tatsächlich diskutiert, erklärte jetzt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen), die auch für das Ordnungsamt zuständig ist. „Es steht die Frage, ob zusätzlich ein privater Sicherheitsdienst eingesetzt wird“, so die Bürgermeisterin jetzt auf Anfrage von Stadtrat Jens Genschmar (Freie Wähler/Freie Bürger) vor dem Stadtrat.

Zehn Stunden Streife täglich

Im Dezember 2015 erlebte die City-Streife ihre Premiere auf der Prager Straße. Beschäftigte eines privaten Sicherheitsdienstes sollten mit ihrer Präsenz dabei mithelfen, Ladendiebstähle und Bedrohungen einzudämmen, die überhandgenommen hatten. Dresdens Einkaufsmeile hatte sich zu einem Kriminalitätsschwerpunkt entwickelt. Mehrere Einzelhändler taten sich zusammen und finanzierten den privaten Sicherheitsdienst. Bis zu vier Security-Männer liefen zehn Stunden täglich Streife zwischen Wiener Platz und Altmarkt. Mitte 2016 kam mangels Finanzierung das Aus für den privaten Streifendienst in der Innenstadt.

Intensität der Jugendkriminalität hat zugenommen

Jetzt ist die Prager Straße wieder zum Kriminalitätsschwerpunkt geworden und die Arbeitsgruppe (Task Force) Innenstadt der Stadtverwaltung entwickelt gemeinsam mit Polizei und City Management Konzepte. „Besonders die Intensität der Jugendkriminalität hat stark zugenommen“, konstatierte Jähnigen, „dabei handelt es sich auch um eine Spätfolge der Pandemie.“ Die Polizei habe eine besondere Einsatzgruppe „Iuventus“ gebildet, die sich dem Phänomen widme und engen Kontakt zum städtischen Jugendamt halte.

Gemeinsame Kontrollen mit den Bürgerpolizisten

Das Ordnungsamt sehe die Prager Straße als Schwerpunkt für Kontrollen, der Gemeindliche Vollzugsdienst laufe mittlerweile regelmäßig gemeinsame Streife mit den Bürgerpolizisten. Im Februar habe es gemeinsame Kontrollen mit 19 städtischen Bediensteten gegeben und im März mit 21 Beschäftigten des Ordnungsamtes, so die Bürgermeisterin. Die städtische Arbeitsgruppe prüfe auch Möglichkeiten einer baulichen Kriminalprävention beispielsweise mit einer weiteren Begrünung von Teilbereichen der Prager Straße.

Skepsis bei Waffenverbotszone

Eine Waffenverbotszone sei gegenwärtig noch nicht in der Debatte, erklärte Jähnigen. Laut Genschmar sind immer mehr jugendliche Straftäter mit Messern bewaffnet, diesem Phänomen könne mit einer Verbotszone ein Riegel vorgeschoben werden. „Waffenverbotszonen lassen sich nur mit sehr umfangreichen Kontrollen durchsetzen“, erklärte Jähnigen die Skepsis der Polizeidirektion, die in den vergangenen Monaten vom Demonstrationsgeschehen und Aktionen der „Klimakleber“ stark gefordert war.

Gemeindlicher Vollzugsdienst ist unterbesetzt

Aber auch das Ordnungsamt arbeite an der Überlastungsgrenze, da 61 von 175 Stellen im Gemeindlichen Vollzugsdienst unbesetzt seien. In der Besonderen Einsatzgruppe würden 16 von 49 Beschäftigten fehlen, in der Verkehrsüberwachung seien 23 von 64 Stellen unbesetzt und in weiteren Abteilungen 22 von 58 Stellen. Der Stadtordnungsdienst, der Innendienst sowie die Führungs- und Einsatzzentrale seien dagegen weitgehend planmäßig besetzt.

Es gibt nicht ausreichend Bewerber

Der Stadtrat hatte mit dem Haushalt für die Jahre 2023/2024 zusätzliche 20 Stellen für das Ordnungsamt beschlossen. Diese können jetzt auch besetzt werden, weil die Landesdirektion Sachsen den Etat zum Vollzug freigegeben hat. „Wir schreiben laufend neue Stellen aus“, schilderte Jähnigen die Situation, „aber es gibt nicht ausreichend Bewerber.“ Die Verwaltung hoffe, das Besetzungsverfahren für die zusätzlichen Stellen bis zum Juni abschließen zu können und die personellen Lücken im Ordnungsamt weitgehen zu schließen.