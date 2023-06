Abgehalfterte Platten, Schlecker-Filialen, Grünflächen: Wer sich im Internetdienst Google Street View durch Dresden klickt, befindet sich auf einer Zeitreise in die Vergangenheit.

Dresden. Wer kennt noch Schlecker? Die Drogeriekette ging 2012 pleite, seither sind so gut wie alle Märkte auch aus dem Dresdner Stadtbild verschwunden. So sieht es in der Realität aus, virtuell ist das eine andere Kiste. Der Onlinedienst Google Street View, der das bekannte Maps-Angebot um 360-Grad-Ansichten aus Straßenperspektive erweitert, zeigt noch Schleckermärkte in Dresden, etwa an der Königsbrücker und der Rudolf-Leonhard-Straße. Weitere sind sicher findbar.