Dresden. Endlich: Die Bauarbeiten am Hochhaus Pirnaischer Platz haben begonnen. Das Gebäude, von dessem Dach einst der Sieg des Sozialismus als unveränderliche Tatsache verkündet wurde – "Der Sozialismus siegt" hieß es in großen Lettern – befindet sich in einem traurigen Zustand. 2018 zogen die letzten Mieter aus, seitdem steht das Gebäude leer und verfällt. 2020 kaufte der Projektentwickler Quarterbeck die Immobilie und kündigte für Anfang dieses Jahres den Baubeginn an. "Wir sind gekommen, um zu bauen", erklärte Steffen Funk, Leiter der Dresdner Niederlassung des Projektentwicklers damals.

Aktuelle Probleme am Bau verzögern Baustart

„Wir stehen zu unserem Wort“, sagt Funk heute. Doch die aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten wie Personal- und Materialmangel sowie extrem steigende Baukosten hätten den Baubeginn am Pirnaischen Platz verzögert. „Es kostet sehr viel Kraft, die Projekte so zu planen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen“, erklärt der Niederlassungsleiter.

Hochhaus wird jetzt entkernt

Gegenwärtig wird das Hochhaus entkernt. Das ist von der St. Petersburger Straße aus nicht zu sehen, aber im Hinterhof Zirkusstraße stehen Gerüst und Container. „Wir schaffen Baufreiheit für die Sanierung und entfernen Trockenbauwände, Türen und Einbauten“, erklärt Funk den Umfang der Arbeiten. Ende des Jahres soll der Bau der Rampe für die Tiefgarage im Keller beginnen und Anfang nächsten Jahres der Rohbau für die Sanierung. „Wir sind dabei, Firmen zu finden, die die Sanierung übernehmen.“

2024 soll die Sanierung abgeschlossen werden

Quarterbeck werde auch noch eine Änderung an dem Vorhaben beim Stadtplanungsamt einreichen. Der Projektentwickler hat das Gebäude mit bestandskräftiger Baugenehmigung gekauft, will aber kleinere Korrekturen vornehmen. Mitte 2024 könnte die Sanierung abgeschlossen sein, hofft Funk. 7700 Quadratmeter Wohnfläche und 5400 Quadratmeter Nutzfläche sind geplant, 170 Mietwohnungen in zentraler Lage kann der Projektentwickler anbieten.

Drei Änderungen an der Substanz

„Zurück zu den 1960er Jahren“, heißt das Konzept für die Farbgebung des 14-Geschossers, der drei Änderungen erfahren wird. Der Anbau, in dem sich ein Lidl-Markt befindet, erhält eine zweite Etage. Die markanten Stützen, die dem Gebäude einen schwebenden Eindruck verleihen, werden verglast und als Bürofläche am Markt platziert. Und der Anbau auf dem Dach wird faktisch in zwei Vollgeschosse umgewandelt und Wohnungen mit einem fantastischen Blick auf Dresden beherbergen. Diese Änderungen garantieren die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens, sagt Funk. Ein Renditeobjekt sei das Hochhaus eher nicht, sondern ein Vorhaben für Liebhaber. „Wir wollen einen Schandfleck beseitigen.“