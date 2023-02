﻿Architektonischer Glanz für die Innere Neustadt in Dresden

Mal kein Neubau von der Stange, sondern Gebäude, die sich in die Umgebung einfügen: Die „Königshöfe“ am Palaisplatz sind fertig. 192 Wohnungen hat der Projektentwickler Consus Real Estate errichtet.

Passen in die Innere Neustadt: Die „Königshöfe am Palaisplatz“.

Dresden. Das ist mal ein angenehmer Kontrast zu den vielen gesichtslosen und austauschbaren Neubauten, die in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen: Die Innere Neustadt ist um eine wirkliche architektonische Attraktion reicher. Der Projektentwickler Consus Real Estate AG hat sein Vorhaben "Königshöfe am Palaisplatz" im historischen Barockviertel fertiggestellt. Die Umzugswagen rollen, die ersten Mieter ziehen in die neuen Wohnungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

192 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten

Eigentümerin des Quartiers ist die Commerz Real. Die Sachwerte-Tochter der Commerzbank wird die Immobilie in das Portfolio ihres offenen Immobilienfonds Hausinvest übernehmen. Das Geschäft wurde schon 2019 abgewickelt, der Kaufpreis lag bei 70 Millionen Euro, hieß es damals. In unmittelbarer Nähe zum denkmalgeschützten ehemaligen Verwaltungsgebäude der Königlichen Brandversicherungskammer am Palaisplatz sind 192 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten entstanden. Die Fassaden der Neubauten nehmen die Historie der Umgebung auf und orientieren sich stilistisch an barocken Gestaltungselementen. So fügt sich das Ensemble in die Umgebung in der Inneren Neustadt ein und wirkt nicht wie ein Fremdkörper.

276 Stellplätze in der Tiefgarage

Die fünf- bis siebengeschossigen Häuser werden von der Theresienstraße erschlossen und bieten auf insgesamt rund 15 700 Quadratmetern vermietbarer Fläche Wohnungen mit 1,5 bis 5 Zimmern. Dabei sind die villenartigen Baukörper so gestaltet, dass kleinteilige, urbane Räume entstanden sind. Die Grünflächen, Plätze und Spielflächen sind frei von Autoverkehr und bieten den Anwohnern Lebensqualität – und das mitten in der Inneren Neustadt. Gleichzeitig wird das Quartier wegen seines Fernwärme-Anschlusses und der Verwendung ökologischer Bau- und Dämmstoffe hohen Ansprüchen an die Nachhaltigkeit gerecht, so der Projektentwickler. Die zweistöckige Tiefgarage verfügt über 276 Stellplätze und nimmt damit Parkdruck aus dem Viertel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir freuen uns, mit dieser hochwertigen Immobilie der Inneren Neustadt in Dresden einen weiteren Akzent zu verleihen“, sagte Sven-Christian Frank, Vorstand der Consus Real Estate AG, einer Tochtergesellschaft der Adler Group. Dieses Immobilienunternehmen entstand 2020 nach einer Fusion mehrerer Immobilienunternehmen. Adler hatte über Consus 2020 auch die Mehrheit an der CG Gruppe übernommen, die das Quartier geplant hatte.