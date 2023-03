Dresden: Baumesse HAUS startet am Wochenende in die nächste Runde

Dresden. Nach über zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet vom 2. bis 5. März die große Baumesse HAUS auf dem Dresdner Messegelände statt. Dabei geben über 400 Aussteller aus sechs Ländern einen Überblick über das aktuelle Angebot in allen Bereichen des Planens, Bauens und Sanierens von Wohneigentum.

Wie die Veranstalter mitteilten, leben nur noch 42,1 Prozent der Deutschen im Eigenheim – weniger als in jedem anderen EU-Land. Laut einer aktuellen Studie von empirica und LSB Research wird nur noch in Ostdeutschland die Wohneigentumsquote in zehn Jahren um rund fünf Prozent höher liegen. Der Grund: In Deutschlands Osten gibt es günstiges Bauland und die Chancen sind somit besser, die unerfüllten Wohnungswünsche wahrwerden zu lassen. Auch der Trend zur Stadtflucht hält an. Deshalb möchte die HAUS 2023 jungen Menschen mit dem Wunsch nach Wohneigentum das Thema „Bauen im ländlichen Raum“ näher bringen. Die Messe bietet allen Interessenten unter anderem Marktvergleiche, eine Grundstücks- und Immobilienbörse, Beratung zu Finanzierung und Förderung.

Vortragsprogramm mit über 100 Beiträgen ergänzt die Messe

Des Weiteren sind auf der HAUS 2023 Vertreter der Feuerwehr und Polizei, die über vorbeugenden Brandschutz sowie Sicherheit in Haus und Wohnung informieren. Weitere Highlights sind die Themenschwerpunkte Barrierefreies Bauen und der Baustoff „Holz“. Die Messestände der HAUS geben nicht nur Anregungen zum Verschönern und Neugestalten, sondern auch einen Einblick in die Vielfalt rund um das Bauen, Wohnen und Leben mit Holz. Ebenfalls vor Ort sind die Vertreter des regionalen Handwerks wie Zimmerer, Tischler und Raumausstatter. Wie die Veranstalter mitteilten, zeigt die Dachdecker-Innung Dresden auf über 200 Quadratmetern alles rund ums Dach und am Stand der Handwerkskammer können sich die Besucher unter anderem durch ein Robotik-Testfeld navigieren.

Teil der HAUS 2023 ist auch die 15. Fachausstellung ENERGIE mit Angeboten zu Energieeffizienz bei Neubau und Sanierung sowie Beratungen zu möglichen Kombinationen von Heizungssystemen mit erneuerbaren Energien. Ergänzt wird die Messe durch ein Vortragsprogramm mit über 100 Beiträgen. Die HAUS ist Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, für Ermäßigte zehn Euro.

VVK und weitere Informationen unter baumesse-haus.de