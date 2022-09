Dresden. Wegen Diebesguts im Wert von 34 Euro soll ein mutmaßlicher Dieb versucht haben, auf der Flucht eine Baumarktmitarbeiterin anzufahren, die ihn beim Stehlen ertappt hatte. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage gegen den nicht vorbestraften 66-Jährigen. Die Vorwürfe: besonders schwerer räuberischer Diebstahl und versuchte gefährliche Körperverletzung.

Der Mann soll sich die Gegenstände am 2. April in einem Baumarkt an der Dohnaer Straße eingesteckt haben. Dann verließ er das Geschäft, die 54-jährige Angestellte ging hinterher bis zum Auto des Beschuldigten. Dort stellte sie sich an die geöffnete Fahrertür und griff nach der Jacke des Mannes, in der das Diebesgut steckte.

Der Mann fuhr rückwärts los. Nur durch einen Sprung konnte die 54-Jährige verhindern, von der Tür des Autos getroffen zu werden. Der Fahrer nahm somit laut Staatsanwaltschaft eine Verletzung der Angestellten billigend in Kauf. Er flüchtete, seine Identität konnte aber ermittelt werden.

Der 66-Jährige wurde am 18. August festgenommen. Er befindet sich derzeit unter strengen Auflagen, wie es heißt, auf freiem Fuß und bestreitet alle Vorwürfe.

Von fkä