Baubürgermeister Stephan Kühn lädt zur Bürgersprechstunde

Am 14. März können die Dresdner wieder zur Bürgersprechstunde mit Baubürgermeister Stephan Kühn ins Gespräch kommen und ihm ihre Anliegen sowie Vorschläge vortragen.

Mitte März findet wieder eine Sprechstunde mit Stephan Kühn, Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, in seinem Büro im World Trade Center statt.

Dresden. Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) lädt wieder zu einer regelmäßigen Bürgersprechstunde ein. Die nächsten Termine sind der 14. März, 4. April und 23. Mai von 16 bis 18 Uhr. Zu der Sprechstunde ist jeder willkommen. In einer halben Stunde können Anliegen mit dem Baubürgermeister persönlich besprochen werden. Die Sprechstunde findet im Büro des Bürgermeisters im World Trade Center, 8. Etage, Zimmer 8365, statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften bittet um vorherige Anmeldung per E-Mail an geschaeftsbereich-stadtentwicklung@dresden.de oder telefonisch unter 0351/4884242. Interessierte werden gebeten, kurz ihr Anliegen zu schildern und ihre Kontaktdaten zu übermitteln. Danach setzt sich das Sekretariat des Bürgermeisters mit den Bürgern zur Terminabstimmung in Verbindung.