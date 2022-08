Dresden. Baubürgermeister Stephan Kühn lobt die Idee von Studenten für eine neue Elbbrücke. „Der Siegerentwurf ist ein architektonischer Hingucker und fügt sich städtebaulich gut ein“, erklärte der Grünen-Politiker auf DNN-Anfrage.

Das Modell von vier Studenten der TU Dresden war in der vergangenen Woche durch eine Jury zum Siegerentwurf in einem studentischen Wettbewerb gekürt worden. Aufgabe für Studenten der Hochschulen TU Berlin, BTU Cottbus, TU Dresden und HTW Dresden war es, eine Fuß- und Radwegbrücke vom Dresdener Ostragehege auf die gegenüberliegende Elbseite zu entwerfen.

Umweltschonende Bauweise gefordert

Da dieser Bereich unter Naturschutz steht und Überschwemmungsgebiet ist, sollten die Studenten auf eine umweltschonende Bauweise wertlegen. Zudem galt es, auf eine sinnvolle Anbindung an das bestehende Wegenetz und den öffentlichen Nahverkehr zu achten. 38 Studenten beteiligten sich an dem Wettbewerb und legten zwölf Entwürfe vor.

Der Siegerentwurf stammt von Niklas Blume, Robin Pierer, Philipp Scheffler und Franz Weinert von der TU Dresden. Die Studenten haben sich bei ihrem Entwurf nach eigenen Angaben unter anderem vom Flusslauf inspirieren lassen. Zudem sei aufgrund der beengten Verhältnisse auf Pieschener Seite und des Anspruchs, eine behindertengerechte Planung vorzulegen, keine geradlinige Verbindung möglich gewesen und die Gruppe habe sich für einen gekrümmten Grundriss entschieden.

Eine Pylone auf der Mole in Pieschen

Die Brücke besteht aus zwei gleichen Bögen mit einer Länge von 121 Metern, die an etwa 50 Meter hohen Pylonen links und rechts des Flusses aufgehängt werden. Eine Pylone wollen die Studenten auf die Mole am Pieschener Hafen setzen. Die Distanz zwischen beiden Uferanschlüsse liegt insgesamt bei etwa 370 Metern.

Um eine „städtebaulich attraktive Trassierung zu realisieren“, haben sich die Studenten für einen Startpunkt am Pieschener Ufer zwischen den Haltestellen „Oschatzer Straße“ und „Altpieschen“ entschieden, der damit an der Leipziger Straße zwischen Konkordienstraße und Torgauer Straße liegen würde. Haltestellen und Elbradweg seien in zwei bis drei Minuten zu erreichen. Die Brücke endet auf der Uferseite der Ostrahalbinsel auf der „Pieschener Allee“ in unmittelbarer Nähe der Gleisschleife „Dresden Messe“. Das sorge beidseitig für eine „sinnvolle Anbindung“, erklären die Studenten.

Baubürgermeister lobt Anbindung

Diese Auffassung teilt der Baubürgermeister, der auch Mitglied der Jury war. Der Entwurf „bindet das Stadtteilzentrum von Pieschen für den Fuß- und Radverkehr an einer günstigen Stelle an und schafft einen attraktiven Zugang zum Ostragehege“, erklärte Kühn gegenüber DNN.

Die Realisierung des Projektes ist allerdings noch Zukunftsmusik. Im gültigen „Verkehrsentwicklungsplan Dresden 2025+“ sei eine neue Elbquerung als Langfristoption mit „hoher Priorität“ eingeordnet, heißt es aus der Bauverwaltung.

Studie favorisiert Umwelt-Brücke

Im Ergebnis einer vom Stadtrat beauftragten Grundlagenbetrachtung zu einer Elbquerung zwischen Pieschen und dem Ostragehege werde eine Umwelt-Bücke (für Nahverkehr sowie Rad- und Fußverkehr) als Vorzugsvariante mit der größten Erschließungswirkung vorgeschlagen. Die Studenten sollten jetzt ein Bauwerk für Radfahrer und Fußgänger entwerfen. Unterschiedliche Varianten werden seit langem diskutiert. Auch die Stadtverwaltung hat schon eine Variante vorgelegt.

Eine Entscheidung habe der Stadtrat noch nicht getroffen und die Diskussion erst begonnen. "Eine Entscheidung ist erst im Zusammenhang mit dem Dresdner Mobilitätsplan 2035+ zu erwarten", teilte die Verwaltung mit. Auch die Kosten für eine Brückenbauwerk würden erst in einem späteren Planungsschritt ermittelt. So bleibt bislang nur der Blick auf die Modell, die noch bis 26. August im Dresdner Rathaus (Eingang Goldene Pforte) zu sehen sind.