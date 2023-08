﻿Ohne wichtige Standards gebaut: Dresden saniert Straßenzug zweimal

Dresden. 3,5 Millionen Euro sind eine Menge Geld. Die Landeshauptstadt Dresden investiert die Summe gemeinsam mit den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) in ein Vorhaben, bei dem es nach Fertigstellung vieles nicht geben wird: Kein großer Gleisabstand für die neuen Stadtbahnwagen, keine barrierefreien Haltestellen, kein neues Leitungsnetz. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) erklärt, warum Stadt und DVB die Blasewitzer und Loschwitzer Straße trotzdem sanieren.

„Die Fahrbahn war völlig verschlissen. An vielen Stellen schaute das alte Pflaster aus der Asphaltdecke heraus“, so der Baubürgermeister. Die Bauarbeiter verlegen auf 1,7 Kilometern eine neue, glatte Decke. Ein Segen für die Anwohner. „Das ist ein Beitrag zum Lärmschutz.“

Straßenbahnen kommen schneller voran

Nicht nur die Fahrbahn war verschlissen, sondern auch die Straßenbahngleise. „Wir hatten hier viele Langsamfahrstellen, auf denen die Straßenbahnen nur zehn Kilometer pro Stunde fahren konnten“, erläutert Sandro Zimmermann, Centermanager Infrastruktur bei den DVB. Insbesondere in den Haltestellenbereichen mussten die Bahnen wegen der maroden Gleise bummeln.

600 Meter werden ausgetauscht, bis zu zwei Minuten lassen sich gewinnen. Was bares Geld für die DVB ist, die weniger Bahnen für den gleichen Takt einsetzen müssen. „Die Blasewitzer und Loschwitzer Straße sind Bestandteil des ÖPNV-Beschleunigungsprogrammes“, so Kühn. Nach Fertigstellung der Anlage wird es in beide Fahrtrichtungen Radwege geben.

Unfallschwerpunkt an der Augsburger erhält Ampelanlage

Die unübersichtliche Kreuzung an der Augsburger Straße, an der bisher nur eine Fußgängerampel steht, erhält eine vollständige Ampelanlage. „Damit entschärfen wir einen Unfallschwerpunkt“, sagt Kühn.

Nicht nur die Fahrbahn wird saniert. Auch die Gehwege an der Blasewitzer Straße erhalten ein stabiles Pflaster. © Quelle: Anja Schneider

Nicht nur Fahrbahn und Gleise waren verschlissen, sondern auch die Fußwege. Diese werden laut Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes, in einen zeitgemäßen Zustand versetzt.

Wermutstropfen: Nach 2030 wird grundhaft saniert

Mit den jetzigen Arbeiten ist eine grundhafte Sanierung der Blasewitzer und Loschwitzer Straße nicht vom Tisch. Nach 2030 wird die Stadt den Verkehrszug erneut anfassen. „Für eine Aufweitung des Gleisabstandes und barrierefreie Haltestellen brauchen wir einen Planfeststellungsbeschluss. Diese Verfahren sind sehr zeitaufwendig und können fünf Jahre dauern oder auch länger“, sagt der Baubürgermeister.

So lange wäre an der maroden Straße nichts passiert. Kühn rechnet damit, dass mit der Gerokstraße zwischen Sachsenplatz und Fetscherstraße eine andere wichtige und marode Strecke ab 2027 saniert werden könnte. Hier läuft das Planfeststellungsverfahren.

Wann sind die Bauarbeiter an der Blasewitzer fertig?

Im Mai 2024, wenn es keine bösen Überraschungen gibt. Das Problem: Damit die DVB-Fahrgäste wenigstens ein eingeschränktes Angebot erhalten, fährt die Straßenbahn in eine Richtung. Die Fahrleitung steht unter Strom, das macht die Bauarbeiten kompliziert und auch teuer, so Prüfer. Im November soll die Richtung gewechselt werden, dann fährt die Straßenbahn Richtung Schillerplatz und nicht wie jetzt Richtung Zentrum.

