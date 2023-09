Bau der weiteren sechs Wohncontainer für Geflüchtete in Dresden beginnt

Dresden. Für alle sechs geplanten Wohncontainer-Standorte für Geflüchtete liegen mittlerweile die Baugenehmigungen vor. Ds teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit. Bereits in dieser Woche haben am Altgorbitzer Ring, an der Geystraße, an der Industriestraße, an der Löwenhainer Straße, am Sachsenplatz sowie an der Windmühlenstraße die ersten Erschließungsarbeiten begonnen. Bis spätestens Mitte Dezember sollen die sechs Standorte an die Stadt übergeben werden, ab Januar 2024 die ersten Bewohner einziehen. Die Laufzeit der Wohncontainer ist auf zwei Jahre begrenzt.

Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass es kurz vor Einzug der geflüchteten Menschen einen Tag der offenen Tür geben soll. Bei diesem können sich die Dresdner vor Ort ein Bild der Einrichtung machen und mit den Migrationssozialarbeitern sowie Vertretern der Heimleitung ins Gespräch kommen. Genannte Personen sind dann auch die ersten Ansprechpartner für Anliegen oder Hilfsangebote aus der Nachbarschaft.

DNN