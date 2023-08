Barrierefreie Sitzgruppe lädt im Alaunpark zum Begegnen und Verweilen ein

Dresden. Ein Treffpunkt für Jung, Alt, mit und ohne Rollstuhl, mit Rollator oder Kinderwagen – dieser Wunsch wurde bereits im Februar 2019 bei einer Bürgerveranstaltung im Rahmen der Seniorenhilfe geäußert. Nach pandemiebedingter Verzögerung lädt nun ab sofort eine barrierefreie Sitzkonstruktion aus Holz und Stahl im Alaunpark alle Dresdner zum Begegnen und Verweilen ein.

Gute Erreichbarkeit der Sitzgruppe

An einem 2,70 Meter langen und einem Meter breiten Tisch unterhalb der Kita „Alaunkids“ stehen zwei jeweils versetzte Bänke mit Armlehnen, die an den Längs- und Stirnseiten Platz für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen oder Rollator lassen. Die Tischplatte ist mit einem Graffiti in Form eines Schachbretts individuell gestaltet. Mit der Platzierung der Sitzgruppe am bereits bestehenden Wegenetz garantiert die Stadt eine gute Erreichbarkeit. Zusätzlich wurden am Weg Richtung Görlitzer Straße drei neue Bänke mit Blick in den Park aufgebaut. Die verschlissenen Bänke wurden an dieser Stelle entfernt.

Das Projekt hat das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft gemeinsam mit dem Stadtbezirksamt Neustadt, der Seniorenberatung der Diakonie und der Initiative „Neustad(t)raum“ geplant. Die Sitzgruppe wurde von der Dresdner Firma Freiraum-Objekte Ney entwickelt, die Bauarbeiten übernahm die Firma HDS GmbH. Das Graffiti stammt aus der Sprühdose von Christian Weiße von der Firma Fassadengestaltung Dresden. Die Projektkosten belaufen sich auf insgesamt 32 500 Euro. Die Sitzgruppe finanzierte mit 12 547 Euro das Stadtbezirksamt Neustadt, die restlichen 20 000 Euro übernahm das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft.

