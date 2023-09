Bahn macht im Hauptbahnhof Dresden gegen Ausgrenzung von Sinti und Roma mobil

Dresden. Mit einer Ausstellung im Dresdner Hauptbahnhof möchte die Deutsche Bahn gegen die Ausgrenzung und Benachteiligung von Sinti und Roma in Deutschland mobil machen. Die von dem Bildungsforum gegen Antiziganismus konzipierte Ausstellung mit dem Titel „Hinter Fragen. Sinti und Roma – Eine Minderheit zwischen Verfolgung und Selbstbestimmung“ wird bis zum 8. Oktober in Dresden zu sehen sein. Auf verschiedenen Tafeln wird über Geschichte und Gegenwart der Sinti und Roma informiert.

Dresden ist der erste Ort, an dem die Wanderausstellung zu sehen ist. Zur Eröffnung waren am Montagvormittag neben Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) auch Romani Rose, Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, die Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung, Mehmet Daimagüler, und der Bahnchef Richard Lutz vor Ort. Weitere Stationen der Ausstellung werden bis November Wiesbaden und Nürnberg sein.

Bahn will dazu beitragen, Vorurteile abzubauen

Mit der Ausstellung will die Bahn eigenen Angaben zufolge dazu beitragen, „Vorurteile abzubauen und Grundwerte wie kulturelle Vielfalt und Offenheit zu stärken“. Kernthemen der Ausstellung seien Antiziganismus und Verfolgung, aber auch Selbstbestimmung und der lange Kampf um Anerkennung.

„Mit dieser Ausstellung an unseren Bahnhöfen setzen wir ein deutliches Zeichen gegen antiziganistische Anfeindungen und Übergriffe“, erklärt Bahnchef Richard Lutz. Die seit Jahrhunderten tiefsitzenden antiziganistischen Klischees in der Gesellschaft“, so Romani Rose, könnten nur über Aufklärung und Information durchbrochen werden. Katja Meier verweist darauf, dass in Europa Sinti und Roma „tagtäglich Ausgrenzung, Rassismus und Gewalt“ erfahren. Dem sei eine klare Haltung entgegenzusetzen.

