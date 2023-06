Bagger in Dresden gestohlen: Polizei stellt Tatverdächtige in Polen

Dresden. Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag einen Bagger von einem Firmengelände an der Bahnhofstraße gestohlen. Nach Angaben der Polizei beschädigten die Täter ein Einfahrtstor und gelangten so auf das Gelände. Sie stahlen einen Minibagger Hitachi samt Zubehör sowie einen Hydraulikhammer und einen Grabenräumlöffel. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 63.000 Euro.

Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, erreichte sie die Nachricht, dass die polnische Polizei den Bagger sowie zwei Tatverdächtige in Polen festgestellt hat. Die Ermittlungen laufen.

