Autofahrer erfasst Fußgängerin auf Zelleschen Weg und fährt davon

Dresden. Am Donnerstag gegen 10 Uhr hat ein Autofahrer eine Fußgängerin am Zelleschen Weg angefahren. Beim Zusammenstoß verletzte sich die 25-Jährige leicht und musste ambulant behandelt werden.

Die Passantin war auf dem Fußweg des Zelleschen Wegs in in Richtung Fritz-Foerster-Platz unterwegs, so die Polizei Dresden. Als sie die Heinrich-Greif-Straße überquerte, fuhr sie ein Ford Focus an, der aus dieser Straße kam. Nach dem Zusammenstoß bog der bislang unbekannte Fahrer nach rechts auf den Zelleschen Weg ab und fuhr davon, teilte die Polizei weiterhin mit.

