﻿Auto und Straßenbahn stoßen zusammen: Fahrer und Beifahrerin verletzt

Dresden. Am Montag gegen 11.30 Uhr sind eine Bahn und ein Auto auf der Bodenbacher Straße in Gruna zusammengestoßen. Auf Höhe der Rosenbergstraße übersah der Fahrer eines Skoda Rapid scheinbar eine in Richtung Innenstadt fahrende Straßenbahn der Linie 2. Die Bahn stieß in die Seite des Autos. Der Fahrer des Skodas und die Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

In der Straßenbahn verletzte sich niemand, jedoch erlitt die Bahnfahrerin einen Schock. Einsatzkräfte behandelten die Frau vor Ort. Die Dresdner Verkehrsbetriebe mussten aufgrund des Unfalls mehrere Linien umleiten, zudem war die Bodenbacher Straße gesperrt. Vor Ort ermitteln Beamte des Verkehrsunfalldienstes zur Ursache der Kollision.

Von Roland Halkasch