﻿Auto überschlägt sich im Tunnel

Dresden. Auf der Ammonstraße im Tunnel unter dem Wiener Platz hat sich am Dienstagmorgen ein Pkw aus bisher ungeklärter Ursache überschlagen. Die Autofahrerin war in Richtung Wiener Platz unterwegs, als sie in Höhe der Tiefgarageneinfahrt mit ihrem Opel nach rechts gegen die Leitplanke stieß und sich in der Folge überschlug. Sie wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unfall leicht verletzt. Der Tunnel war in Richtung Wiener Platz für die Rettungs- sowie Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Von lp