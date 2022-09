Dresden. Bei einem Unfall an der Albertstraße in Dresden sind am Sonnabendnachmittag vier Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer eines VW beim regelwidrigen Wenden an der Ecke Ritterstraße die rote Ampel übersehen. Der Kombi wurde von einer Straßenbahn erfasst, drehte sich und blieb im Gleisbett liegen.

Der Fahrer, seine Beifahrerin sowie die beiden Kleinkinder des Paares mussten verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Passat entstand Totalschaden. Die Straßenbahn konnte aus eigener Kraft den Betriebshof ansteuern. Der Betrieb der Straßenbahnlinien 6, 7, 8 und 11 war unterbrochen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk