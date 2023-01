Autofahrer ohne Führerschein fährt in Haltestelle Kongresszentrum

Ein 37-Jähriger fuhr am Freitag in den frühen Morgenstunden gegen die Haltestelle Kongresszentrum. Der Mann war ohne Führerschein unterwegs, obendrein reagierte ein Schnelltest positiv auf Drogen.

Der Autofahrer stieß gegen die Haltestelle an der Auffahrt auf die Marienbrücke (Archivbild).

Dresden. Am Freitag ist ein Autofahrer in den frühen Morgenstunden in die Haltestelle Kongresszentrum/Haus der Presse gestoßen. Er habe keinen Führerschein, ein Drogentest reagierte außerdem positiv, teilte die Polizei Dresden mit.

Gegen 3.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Mazda 5 auf der Könneritzstraße in Richtung Marienbrücke. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß in die Umzäunung der Haltestelle. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 6000 Euro an.

Der Fahrer besitzt keinen Führerschein, obendrein reagierte ein Schnelltest positiv auf Amphetamin. Die Beamten nahmen ihm Blut ab und stellten Anzeigen gegen den Polen aus.

Von luk