﻿Auto erfasst Fußgänger an der Leipziger Straße

Ein Fußgänger ist am Sonntag an der Leipziger Straße von einem Auto erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Dresden. Bei einem Verkehrsunfall an der Leipziger Straße ist am Sonntagnachmittag ein Fußgänger schwer verletzt worden. In Höhe der Esso-Tankstelle übersah ein Autofahrer den Mann und erfasste ihn mit seinem Wagen. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf der Leipziger Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von xcitePress