﻿Geflohene Abschiebehäftlinge: Wachschutz ignorierte zweimaligen Alarm

In der Nacht zu Sonntag sind zwei Männer mithilfe zusammengeknoteter Bettlaken aus der Abschiebehaftanstalt in Dresden geflohen. Der zuständige Wachdienst ignorierte zweimal den Alarm – die Landesdirektion spricht von „menschlichem Versagen“.

Dresden. In der Nacht zu Sonntag sind zwei Männer aus der Abschiebehaft geflohen. Die Polizei fahndet nach ihnen, doch bislang ohne Erfolg. Gefahr für die Bevölkerung gehe von den 30 und 31 Jahre alten Männern nicht aus, so Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen (LDS).

Wachdienst ignoriert beide Alarme

Die beiden Algerier flohen in der Nacht zu Sonntag aus der Einrichtung zum Vollzug der Abschiebehaft an der Hamburger Straße in Dresden-Friedrichstadt. Zuerst brach um 2.14 Uhr ein 31-Jähriger aus, indem er das Fenster des Gemeinschaftsraumes im ersten Stock öffnete und an zwei zusammengeknoteten Bettlaken herunterkletterte. Danach lief er über den Hof der Einrichtung und erklomm den drei Meter hohen äußeren Zaun. Dort überwand er auch den Nato-Stacheldraht, der am oberen Ende des Zauns angebracht ist und lief in unbekannte Richtung davon.

Um 2.41 Uhr floh der 30-Jährige auf identische Weise. Das Fenster war noch offen, auch das Bettlaken hing noch an Ort und Stelle. Wie bereits sein Landsmann erklomm auch er Zaun und Natodraht ohne Hilfsmittel und floh.

Die beiden Ausbrüche lösten das optische Alarmsystem der Einrichtung aus. Diese Warnungen wurden aber vom Wachpersonal ignoriert, beide Male drückten diese die Alarme weg, ohne die Ursache zu überprüfen. Angeblich hätte die Alarmanlage regelmäßig Fehlalarme ausgelöst, etwa wenn Spinnen über die Linse liefen. Das sei „überhaupt nicht akzeptabel“, so Kraushaar über das Verhalten des Wachdienstes. Für die Bewachung des Außenbereichs ist eine Sicherheitsfirma zuständig, die vom LDS beauftragt wurde, keine Beamten des Freistaates.

Ausbruch erst nach drei Stunden gemeldet

Bei einem Kontrollgang um 3.30 Uhr bemerkten zwei Mitarbeiter der Sicherheitsfirma die Bettlaken nicht. Erst um 5.10 Uhr meldete der Wachdienst die Flucht an die Dresdner Polizei. Diese begann umgehend mit der Fahndung. Auch die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung gegen unbekannt.

Regina Kraushaar, Präsidentin der LDS, zu den Ausbrüchen am 16. April.

Der 31-Jährige, der zuerst floh, sollte Anfang Mai nach Algerien abgeschoben werden. Er befindet sich bereits seit 2017 in Deutschland und ist wegen Körperverletzung, Diebstahls und Sachbeschädigung vorbestraft. Bis Anfang des Jahres verbüßte er eine Haftstrafe im Gefängnis Görlitz. Im Januar 2023 endete die Haft, doch bereits im März kam er wieder in Polizeigewahrsam, da nun seine Abschiebung anstand.

Der 30-Jährige überquerte Ende März über die deutsch-polnische Grenze bei Görlitz nach Sachsen und wurde dort von der Bundespolizei aufgegriffen. Da er unerlaubt eingereist war, entschied ein Richter, ihn in die Unterkunft an der Hamburger Straße in Dresden zu bringen. Dort wurde seine Abschiebung vorbereitet. Anders als beim 31-Jährigen stand hier noch kein konkretes Datum fest.

Kein nächtlicher Einschluss in der Abschiebehaft

Nach der Flucht sind noch einige Fragen offen. Unklar ist beispielsweise, wie der 31-Jährige das Fenster im Gemeinschaftsraum öffnen konnte. Am Rahmen seien keine Beschädigungen zu sehen, öffnen lasse es sich nur mit einem bestimmten Schlüssel, so die LDS am Montag.

In der Regel werden Personen in Abschiebehaft zwischen 22 und 6 Uhr in ihren Räumen eingeschlossen. Seit September 2022 läuft aber ein Pilotprojekt in der Hamburger Straße, bei dem es keinen Einschluss mehr gibt, stattdessen können sich die Insassen innerhalb ihres Bereichs frei bewegen. Daher konnten die beiden Männer auch in der Nacht den Gemeinschaftsraum betreten.

Präsidentin der Landesdirektion kündigt Konsequenzen an

Man werde Konsequenzen ziehen, sobald die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind, so Kraushaar. Allerdings räumte die Präsidentin der LDS ein, dass bei der Bestreifung und Überwachung „erhebliche Fehler“ gemacht wurden. Sie gehe von „menschlichem Versagen“ aus. Ob nun ein anderer Wachschutz beauftragt wird, das Pilotprojket fortgesetzt werden kann oder weitere Sicherheitsmaßnahmen installiert werden sollen, sei noch nicht entschieden.

Der nächtliche Ausbruch ist nicht der erste Vorfall an der Hamburger Straße. Bereits im Januar 2020 brachen drei Männer aus der Abschiebehaftanstalt aus, indem sie über den Zaun kletterten. Daraufhin wurde dieser mit Natodraht versehen, doch diese Maßnahme konnte den Ausbruch am Montag nicht verhindern.