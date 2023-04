﻿Augustiner an der Frauenkirche nach Blitzumzug nun auf der anderen Neumarkt-Seite

Das Augustiner ist nun in der ehemaligen Kurfürstenschänke zuhause. Innerhalb weniger Tage war der „Seitenwechsel“ auf dem Neumarkt vollzogen.

Küchenchef Martin Förster bereitet in der neuen Küche unter anderem Wiener Kalbsschnitzel zu.

Dresden. Während im alten Augustiner am Neumarkt bereits die Renovierungsarbeiten in vollem Gange sind, kommt 20 Meter weiter im neuen Lokal schon wieder Bier aus dem Zapfhahn. In der ehemaligen Kutscherschänke hat sich einiges getan: Das Gebäude wurde kernsaniert, die großen, hellen Räume schmücken nun eine handgefertigte Holzvertäfelung und Möbel aus einer bayrischen Tischlerei, es gibt eine neue und viel größere Küche und barrierefreie Zugänge. 200 Gäste finden im Erdgeschoss und der oberen Etage statt.

Ein kleines Highlight ist der schmucke Gewölbekeller, der mit detailreichen Malereien – unter anderem kann das aufmerksame Auge barbusige Nixen erblicken – handverziert wurde. Hier finden weitere 50 bis 60 Gäste Platz, der Keller kann aber auch für Feierlichkeiten exklusiv angemietet werden.

Die Betreiber Mary und Herbert Berger fühlen sich in den neuen, lichtdurchfluteten Räumen sichtlich wohl und freuen sich schon jetzt auf den Sommer: „Die Außenterrasse hat sich von 200 auf gut 400 Plätze verdoppelt, mit Blick auf die Frauenkirche sitzt es sich hier besonders schön.“ Mit umgezogen sind die rund 60 Mitarbeiter, darunter 15 Köche. Beim Alten geblieben ist auch die Speisekarte mit einem zünftigen Mix aus sächsischer, bayrischer und österreichischer Küche.