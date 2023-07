﻿Auf Schatzsuche durch Dresden mit dem Sachsen Sondler

Dresden. Egal, ob Silbermünzen, Musketenkugeln oder Eheringe – Das Erdreich ist voll von Zeugnissen der Geschichte aller Art. Diese ans Tageslicht zu fördern war bis vor einigen Jahren vor allem die Arbeit von studierten Archäologinnen und Archäologen. Heutzutage sind die technischen Hilfsmittel, wie zum Beispiel Metalldetektoren, jedoch leicht und günstig erhältlich. Dadurch entwickelt sich die Suche nach Münzen, Orden und Knöpfen zu einer immer beliebteren Freizeitbeschäftigung, auch für Privatpersonen.

Archäologie auf Social-Media

Seine wachsende Popularität verdankt das „Sondeln“ unter anderem den sozialen Medien. Hier veröffentlichen Hobby-Archäologen aus aller Herren Länder Videos und präsentieren ihre Funde.

Einer von ihnen ist Sebastian Hahn. Seit 2019 lädt er auf YouTube unter dem Namen „Sachsen Sondler“ Videos von seinen Metalldetektor-Touren hoch. Auch beim Magnetfischen können seine Zuschauer ihn begleiten. Dabei zieht er mit einem extrem starken Magneten Metallgegenstände aus Gewässern.

Der gebürtige Dresdner gehört zu den bekanntesten Sondlern der deutschen Szene und hat allein auf YouTube rund 14 000 Abonnenten, auf der Kurzvideoplattform TikTok folgen ihm 85 000 Menschen.

„Ich bin ein Outdoor-Freak. Ich muss einfach draußen sein.“

„Ich war im Urlaub in Polen, als ich das erste Mal mit dem Sondeln in Kontakt gekommen bin und war direkt Feuer und Flamme“, erzählt er, während er mit seinem Metalldetektor auf einem Acker bei Dresden unterwegs ist. „Ich bin ein Outdoor-Freak. Ich muss einfach draußen sein.“ Beim Sondeln könne er abschalten und den Kopf freikriegen, sagt der 43-Jährige. „Geschichte hat mich schon immer interessiert und fasziniert“, ergänzt er. Gleichzeitig würden für ihn auch der gewisse Nervenkitzel und Jagdinstinkt eine Rolle spielen.

Ist der Ton hoch und konstant, bedeutet das einen Fund.

Während Sebastian Hahn langsam über den Acker läuft, schwenkt er seinen 2000 Euro teuren Metalldetektor immer wieder von rechts nach links. Ab und zu ertönt ein hoher Piepton, immer dann, wenn die Sonde Material mit einem hohen Leitwert registriert. Ist der Ton hoch und konstant, bedeutet das einen Fund.

In solchen Fällen muss der Spaten her. Ein Fan hat ihn eigens für den „Sachsen Sondler“ anfertigen lassen. Sein Name prangt groß auf dem Stiel. Vorsichtig hebt er ein kleines Loch aus. Mit dem sogenannten Pinpointer, einem kleineren und sensibleren Detektor, versucht Hahn anschließend, das Objekt in der gelockerten Erde auszumachen.

Unterwegs mit dem Sachsen Sondler Sebsatian Hahn sucht auf sächsischen Äckern nach Zeugnissen der Vergangenheit. Mit dem Metalldetektor findet er Münzen und andere Schätze. © Quelle: Nikolaus Neidhardt

Mit dem sogenannten Pinpointer findet man kleine Metallstücke am schnellsten. © Quelle: Nikolaus Neidhardt

„95 Prozent der Sachen, die ich ausgrabe, sind leider Müll“

„95 Prozent der Sachen, die ich ausgrabe, sind leider Müll“, gibt er zu. Immer wieder stößt er auf rostige Bolzen, Kronkorken oder Aluminiumfetzen. „Wenn ich mal nichts Aufregendes finde, kann ich so immerhin etwas Gutes tun und die Natur ein kleines bisschen von Müll befreien“, berichtet der Sondler.

Trotzdem fördert sein Spaten bald auch spannendere Dinge zutage. Die ersten Funde sind zwei über 170 Jahre alte Musketenkugeln und ein altes Bleisiegel mit Prägung. „Musketenkugeln findet man hier am laufenden Band, weil sie früher auch zur Jagd genutzt wurden. Ich bin schon fast bekannt für die, weil ich in vielen Videos auch darauf stoße. Das Bleisiegel ist schon etwas Selteneres“, erklärt der gelernte Kaufmann. Nachdem er die Funde eingetütet hat, schließt er die Löcher im Acker wieder und holt sein GPS-Gerät heraus.

Besondere Funde, wie dieses alte Bleisiegel, müssen eingetütet und gemeldet werden. © Quelle: Nikolaus Neidhardt

„Immer wieder denken Leute, man könne sich einfach einen Detektor kaufen und dann direkt im Garten loslegen.“

Funde wie diese muss er direkt markieren und melden. Hobby-Archäologen wie Hahn sind nämlich verpflichtet, jeden historischen oder wertvollen Fund beim Landesamt für Archäologie zu melden. Dieses erteilt den Sondlern auch eine sogenannte Nachforschungsgenehmigung, „quasi der Führerschein zum Schatzsuchen“, sagt Hahn.

„Immer wieder denken Leute, man könne sich einfach einen Detektor kaufen und dann direkt im Garten loslegen. Das stimmt so nicht“, betont er. „Ohne Genehmigung darf man in Sachsen nicht Sondeln gehen.“

Um diese Genehmigung zu bekommen, müssen Hobby-Archäologen eine Reihe an Vorabgesprächen sowie Schulungen absolvieren, und dürfen nicht jünger als 18 Jahre sein. Auch von den Besitzern der Grundstücke, auf denen man unterwegs ist, braucht es eine Erlaubnis. „Einige Landwirte sind ziemlich sauer, weil Leute ohne zu fragen über die Äcker rennen, Löcher nicht schließen und Müll liegen lassen“, sagt Hahn.

300 registrierte Sondengänger in Sachsen

„300 offiziell registrierte Sondengänger gibt es im Freistaat. Viele Sondler gehen ihrem Hobby aber auch ohne Genehmigung nach.“ Die wachsende Popularität seines Hobbys freut ihn. „Eigentlich finde ich es schön, dass so viele Leute das Sondeln für sich entdecken. Es ist halt einfach ein spannendes Hobby für Geschichtsinteressierte.“

Deshalb biete er auch gerne Unterstützung und Information für Interessierte an. Wer Hilfe mit der Nachforschungsgenehmigung braucht, solle sich bei ihm melden, so Hahn.

Dass der Sachsen Sondler zum Suchen meist auf Äckern und Feldern unterwegs ist, hat übrigens einen einfachen Grund. „Früher kam der gesamte Hausmüll auf den Misthaufen. Damit wurden dann die Äcker gedüngt, weshalb man gerade hier wirklich alles Mögliche finden kann.“

„Das Schatzregal“ – Alle Funde gehören dem Freistaat

Neben Patronenhülsen und weiteren Metallfetzen hat Hahns Spaten mittlerweile auch einen schön gearbeiteten, antiken Messing-Kleiderhaken und eine alte, sächsische Kupfermünze zutage gefördert. Leider ist die Münze so blank gerieben, dass keine Prägung mehr zu erkennen ist. Deshalb muss er diese auch nicht beim Landesamt für Archäologie abgeben.

Regelmäßig trifft sich der 43-Jährige mit den dort arbeitenden Archäologen und geht mit ihnen seine Funde durch. Diese entscheiden dann, ob die Objekte abgegeben und archiviert werden müssen oder ob er sie behalten kann. Da in Sachsen das sogenannte „Schatzregal“ gilt, sind nämlich erst einmal alle Funde Eigentum des Freistaates, egal wo sie gefunden wurden oder wie alt sie sind.

Einer der selteneren Funde des Tages: eine blankgeriebene, antike Kupfermünze © Quelle: Nikolaus Neidhardt

„Das ist schon ein besonderes Gefühl, eine 550 Jahre altes Geldstück aus purem Silber in der Hand zu halten“

Durch die intensive Beschäftigung mit den ausgegrabenen Gegenständen hat sich Sebastian Hahn ein umfangreiches, historisches Allgemeinwissen aneignen können. „Bestimmte Gegenstände oder Markierungen kann ich mittlerweile auch ohne größere Recherche identifizieren“, sagt er.

Ähnlich sei es mit den Metallen. Die spannendste Entdeckung bisher sei für ihn ein sächsicher Spitzgroschen aus dem Jahr 1477 gewesen. „Das ist schon ein besonderes Gefühl, ein 550 Jahre altes Geldstück aus purem Silber in der Hand zu halten“, berichtet er.

Interesse vor allem am 18. und 19. Jahrhundert

Während viele Hobby-Archäologen und -Historiker besonders an Artefakten aus dem Dritten Reich oder Militaria interessiert sind, faszinieren Sebastian Hahn vor allem Gegenstände aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Drei bis vier Stunden Arbeit stecken, allein für Schnitt und Bearbeitung, in jedem Video des Sachsen Sondlers. Außerdem zeigt Hahn natürlich nur die spannenden Funde. „Von mehreren Stunden Videomaterial kommen am Ende meist nur um die 15 Minuten zusammen, in denen wirklich Interessantes zu sehen ist“, erklärt er.

„Die Leute sollen verstehen, dass es auch beim Sondeln Regeln und Gesetze gibt“

Mit seinen Videos möchte der Sachsen Sondler jedoch nicht nur unterhalten. „Es geht auch viel um Aufklärung. Die Leute sollen verstehen, dass es auch beim Sondeln Regeln und Gesetze gibt“, sagt er. In den Kommentarspalten seines YouTube-Kanals können sich andere Sondengänger vernetzen und austauschen. Doch auch Menschen, die keine Hobby-Archäologen sind, will Hahn erreichen.

Einmal sei er mit seiner Weste und dem Metalldetektor von Anwohnern für einen Attentäter gehalten worden, woraufhin diese die Polizei alarmierten. „In dieser Situation wäre ich nicht gelandet, hätten die Leute gewusst, wie ein Metalldetektor aussieht oder mich einfach angesprochen“, sagt er.

„Erntezeit ist Sondelzeit“

Wenn Sebastian Hahn in seiner Freizeit gerade nicht sondelt oder Social-Media-Beiträge schneidet, geht er angeln oder kocht. „Fast alle Sondengänger sind Naturmenschen und tatsächlich angeln auch die meisten“, erzählt Hahn schmunzelnd.

In den kommenden Wochen wird sich Sebastian Hahn wohl oder übel auf seine anderen Hobbys konzentrieren müssen, denn im Sommer werden die Felder bestellt, sodass es kaum noch freie Äcker zum Schatzsuchen gibt. Sobald die Felder abgeerntet sind, geht es jedoch wieder los. „Erntezeit ist Sondelzeit“, sagt der Sachsen Sondler.

