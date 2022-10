﻿Dresden auf einem Gewehr: Das große Können der Büchsenmacher

Valentin Rewer schuf eine Büchse, auf der eine Darstellung von Dresden (ein-)graviert ist und die August III. von Graf Heinrich von Brühl geschenkt bekam.

Dresden. Wie auf einer Texttafel in der im vergangenen Jahr wiedereröffneten Gewehrgalerie im Residenzschloss zu lesen ist, wurden nicht nur in Frankreich, sondern auch in Dresden seit den 1690er Jahren ausgesprochen gute Steinschlossflinten und -pistolen hergestellt, die sich in Fürsten- und sonstigen Fachkreisen eines guten Rufs erfreuten.

Grundsätzlich ist festzuhalten: Der überwiegende Teil der Feuerwaffen war im 18. Jahrhundert mit dem Steinschlossmechanismus ausgerüstet. Unter dem Einfluss der französischen Kultur verbreitete sich das Stein- oder Batterieschloss sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke sehr schnell in ganz Europa und hielt sich bis etwa 1830/40. Das Steinschloss hatte gegenüber dem Radschloss eine Reihe von Vorteilen: Es war leichter, bestand aus weniger Teilen und ließ sich mit einfachen Mitteln reinigen. Die kostengünstigere Herstellung und die sicherere Funktion bildeten weitere Argumente für das neue System.