﻿Dresden auf dem Weg zu neuen Beigeordneten?

Der Stadtrat will die Lücken in der Bürgermeisterriege auffüllen. Ob es wohl gelingt?

Dresden. Die erste Hürde auf dem Weg zu neuen Bürgermeistern ist aus dem Weg geräumt: Der Stadtrat hat am frühen Donnerstagabend eine neue Struktur der Stadtverwaltung beschlossen und die Rathausspitze von sieben Bürgermeisterposten auf sechs verkleinert. Dieser Änderung der Hauptsatzung stimmten 39 Stadträte zu, einer enthielt sich der Stimme und 30 votierten dagegen. Damit erreichte die Änderung aus dem Stand mehr als die Mindestanzahl von 36 Zustimmungen.

Die neue Struktur der Rathausspitze ist Teil eines Vorschlags der Moderatoren Gunda Röstel und Thomas de Maizière, die im Dezember ins Boot geholt worden waren, nachdem sich Oberbürgermeister und Stadtrat seit August nicht auf neue Beigeordnete einigen konnten. Sechs Beigeordnete biete auch die Möglichkeit, nach der Kommunalwahl im nächsten Jahr etwas zu ändern, hatten die Moderatoren erklärt. Die sächsische Gemeindeordnung erlaubt es Dresden, bis zu acht Bürgermeisterposten zu besetzen.

Im Anschluss an die Satzungsänderung sollen jetzt die Beigeordnetenwahlen beginnen. Als Erstes soll Annektrin Klepsch (Die Linke) zur Kulturbürgermeisterin gewählt werden. Klepsch stellte sich dem Stadtrat vor. Gegenbewerberin ist Stadträtin Susanne Dagen (Freie Wähler/Freie Bürger). FDP-Stadtrat Holger Hase, der auch Interesse an dem Amt hatte, tritt dagegen nicht an.

Im ersten Wahlgang verfehlte Klepsch mit 34 Stimmen die absolute Mehrheit von 35 Stimmen. Damit wird ein zweiter Wahlgang erforderlich. Dagen, die auf 18 Stimmen kam, tritt dazu nicht mehr an. 17 Stimmzettel waren ungültig.