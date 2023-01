Dresden-Südvorstadt: Feuerwehr rettet Verschütteten nach Arbeitsunfall

Am Mittwochnachmittag wurde ein Arbeiter unter herabstürzenden Fliesen auf einem Betriebsgelände in Dresden-Südvorstadt begraben. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste durch Kollegen und die Feuerwehr befreit werden.

Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Dresden. Am Mittwochnachmittag hat die Feuerwehr einen verschütteten Arbeiter nach einem Unfall befreit. Ein Stapel großer Fliesen kippte um und begrub den 52-Jährigen auf einem Betriebshof an der Ackermannstraße. Seine Kollegen alarmierten die Rettungskräfte und begannen, ihn aus dem Fliesenberg zu befreien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Arbeiter war an den Beinen, der Hüfte und dem Bauch eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen, so die Feuerwehr. Nachdem ihn Kollegen und Feuerwehrleute befreit hatten, wurde er von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt im Einsatz.

Von luk