﻿Anträge auf Wohngeld in Dresden verdoppelt

Mit der Wohngeldreform haben die Anträge in Dresden stark zugenommen. Was sich bei der Antragsstellung verändert hat.

Dresden. Die Nachfrage nach Wohngeld in Dresden steigt an: Waren es im Vorjahreszeitraum, noch etwa 5 400 bewilligte Anträge, sind es in diesem Jahr schon knapp 9 000. Die Pressestelle der Landeshauptstadt teilt mit, dass sich die Zahl der Anträge aus dem ersten Quartal 2022 zum ersten Quartal 2023 verdoppelt hat: von 5 931 auf 11 650. Dafür sei wahrscheinlich die Wohngeldreform verantwortlich, so die Pressestelle.