﻿Wie eine Dresdnerin als Plus-Size-Model durchstarten will

Dresden.  Anna-Lena Sattler ist dick. Das, so sagt die 24-Jährige, sei eine unübersehbare Tatsache. Glücklich ist sie damit nicht. Aber auch, wenn sie mit den zu vielen Kilos hadert: Kampflos aufgeben, ihr Äußeres einfach akzeptieren, will sie nicht. Lange leidet sie unter den Kommentaren, Blicken und den ungebetenen Bewertungen anderer, denen sie sich täglich ausgesetzt sieht – und tut das bis heute.

Ihr Umgang damit jedoch ist nun, meistens jedenfalls, ein anderer. „Ich reagiere auf sowas fast immer mit Unsicherheit und das führt zu Rückzug und zu Isolation. Ich habe mich nicht mehr getraut, schöne Sachen anzuziehen, tanzen zu gehen, am Leben teilzunehmen. Darauf habe ich keine Lust mehr. Ich möchte mich zeigen und das darf ich genau so wie alle anderen auch“, sagt die junge Frau.

„Wenn ich ein Kleid anziehe, bin ich noch genau so fett wie vorher“

Lange zeigt sie sich der Öffentlichkeit vor allem im Schlabberlook, vermeidet bunte Kleidung, knallige Farben, will nicht auffallen. Irgendwann aber trifft sie die Erkenntnis: „Wenn ich ein Kleid anziehe, dann bin ich noch genau so fett wie vorher. Aber ich sehe anders aus und ich fühle mich gleich viel besser“.

Ihr damaliger Partner bringt sie auf die Idee, als Plus-Size-Model, also als Model für große Größen, zu arbeiten. Das war Anfang 2021, damals ist Anna-Lena gerade aus Sebnitz nach Dresden gezogen, arbeitet mit ihrem damaligen Freund im Strukturvertrieb einer Versicherung. Recht schnell geht die Beziehung wieder in die Brüche und auch der Job hat sich dadurch erledigt.

Fast 30 Kilo nimmt sie ab

Für Anna-Lena eine schwierige Situation: „Ich bin im Selbstmitleid versunken, habe mich schlecht geredet, dachte alles wäre so viel einfacher, wenn ich doch nur schöner, schlanker wäre. Der Modelling-Gedanke war noch da, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich voller Selbstzweifel war. Dann hat eine Freundin gesagt: Mach doch einfach“.

Gemeinsam gehen die beiden Frauen Agenturen durch, Anna-Lena erkennt: Auch in ihrer Gewichtsklasse – damals wog sie 160 Kilo - gibt es erfolgreiche Modelle. Sie versteht: „Ich kann das auch machen, ich kann sichtbar sein“. Dennoch passen ihre Maße noch nicht für die Curvy- und Plus-Size-Abteilungen der Agenturen. Anna-Lena beschließt, etwas zu ändern.

Training bis zu sechsmal in der Woche

Sie beginnt als Reinigungskraft in einem Dresdner Fitnessstudio, als Benefit kann sie dort kostenlos die Angebote des Studios nutzen. Und das tut sie: Bis zu sechsmal die Woche trainiert sie nach der Arbeit, nimmt fast 30 Kilo ab und entwickelt ein neues Körpergefühl.

Endlich traut sie sich, ihren großen Traum in Angriff zu nehmen, sieht sich in den sozialen Netzwerken nach geeigneten Fotografen um. Trotzdem dauert es lange, bis sie sich traut, jemanden anzuschreiben und um ein Shooting zu bitten. Der Bernauer Fotograf Jens schließlich schafft es, das Vertrauen der entschlossenen Anfängerin zu gewinnen.

Hallo, ich bin fett. Wollt ihr mich fotografieren?

Das erste TFP-Shooting (engl.: Time for Print – beide Parteien arbeiten ohne Bezahlung zusammen, für die Zeit des Models stellt der Fotograf die Abzüge zur freien Verfügung). „Ich war wahnsinnig aufgeregt“, erinnert sich Anna-Lena an ihr erstes Shooting zurück, „das Universum hat mich auf die Probe gestellt. Es war kalt, nass und windig, die Lichtverhältnisse schlecht.

Nach zwei Minuten lief es von allein, ich war in meinem Element, habe mir keine Gedanken mehr gemacht, ob das gut aussieht, was ich da mache. Ich habe einfach nur noch gemacht“. Der Zuspruch des Fotografen und die Ergebnisse ermuntern sie, den Weg weiterzugehen: „Ich hatte Blut geleckt, das hat großen Spaß gemacht“. Sie fängt an, die Fotos auch auf ihrem Instagram-Profil annalena-stler zu posten, erhält viel positives Feedback. Lange passiert dann nichts.

Anna-Lena dreht den Spieß um

Frustriert über die Absagen von Fotografen verfasst Anna-Lena einen Facebook-Post, in dem sie sich selbstironisch darüber auslässt, wie schwer sich das Modeln gestaltet, wenn man selbst so schwer ist. Sie will nicht mehr darauf warten, weniger zu werden, versucht mehr darauf zu vertrauen, schon jetzt genug zu sein.

Dazu postet sie ihr Lieblingsbild aus dem ersten Shooting. Sie dreht den Spieß um, wendet sich direkt an mögliche Fotografen. Ihre Message: Hallo, ich bin fett. Wollt ihr mich fotografieren? Ihr Humor kommt gut an, auch ihre Ausstrahlung findet Fans. Unter anderem meldet sich die Fotografin Cary aus Dresden, die beiden treffen sich, machen ein gemeinsames Shooting, das wieder ganz anders ist als das erste mit Jens.

Bodypositivität und Mentale Gesundheit

Was viele vielleicht als mutig bezeichnen würden, sich als übergewichtige Frau selbstbewusst und sexy zu präsentieren und fotografieren zu lassen, ist für Anna-Lena eher ein Abschied von eigenen Idealvorstellungen: „Wenn man immer erst auf den richtigen Körper wartet, dann macht man es nie. Das sind Traumvorstellungen, die man sich selber vorschiebt, weil man Angst hat. Und darauf kann man sich wunderbar ausruhen“.

Neben ihrem Modelling zeigt Anna-Lena auf ihrem Instagram-Profil auch andere Facetten ihrer Persönlichkeit, setzt sich für Themen wie Body Positivity und Mental Health ein. Das kommt nicht von ungefähr. Schon im Kindergarten wird sie, damals „allenfalls ein bisschen moppelig“, gehänselt und verspottet.

Als Erwachsene leidet sie unter den Binge-Eating-Störung

Ihre Mutter geht mit ihr zur Ernährungsberaterin, die verordnet eine sehr einseitige Diät aus Wasser, Gemüse und Salat. Warum sie auf einmal selbst diese Verantwortung tragen soll, versteht die damals Zehnjährige nicht. Ein gesundes Essverhalten kann das Kind ohne Unterstützung so nicht entwickeln.

Als Erwachsene leidet sie heute an der Binge-Eating-Störung. Phasenweise stopft sie sich anfallartig mit Nahrungsmitteln voll, verliert völlig die Kontrolle. Obwohl sie der Body-Positivity-Bewegung positiv gegenüber steht, hat sie eine klare Haltung: „Übergewicht ist nicht gesund – und ich will gesund werden, nicht mit 30 nicht mehr die Treppe hochkommen und mit Gelenkschäden, Diabetes leben. Ich sage niemandem: Bleib dick. Aber ich sage: Sei du selbst. Niemand hat sich ausgesucht, dick zu sein, auch ich habe ein anderes Ideal von mir selber. Aber ich komme langsam dahinter, warum das so ist, wieso ich mich so wenig im Griff habe. Und wie ich die werden kann, die ich sein will“.

„Der Sport hat mich mental stabiler gemacht“

Dass dazu mehr gehört, als nur Gewicht zu verlieren, hat sie inzwischen erkannt. Ihrer Essstörung und ihren Depressionen geht sie seit einiger Zeit im Rahmen einer Traumatherapie auf den Grund, nimmt sich Zeit, um Verletzungen aufzuarbeiten und zu heilen.

Ihren Job im Fitnessstudio hat sie inzwischen gekündigt, die vielseitig interessierte Dresdnerin widmet sich nun anderen Projekten, erwirbt nebenbei ein Diplom zur Audiodesignerin, ist auf Arbeitssuche. Zum Sport hat sie inzwischen ein entspannteres Verhältnis: „Früher habe ich mich komplett verausgabt, alles mit dem Ziel abzunehmen, der Gesellschaft zu genügen. Der Sport hat mich vor allem mental stabiler gemacht, aber ich habe mich gequält.“

Auf den eigenen Körper hören

Heute ist sie überzeugt, „dass Sport vor allem Spaß machen soll. Ich gehe jetzt oft schwimmen, viel Spazieren bei dem schönen Wetter, erledige viele Dinge zu Fuß und habe Yoga für mich entdeckt. Das nimmt mir viel Druck raus. Ich bin jetzt in einem anderen Fitnessstudio angemeldet, will es aber ruhiger angehen lassen und mich nicht so überfordern“. Ihr Ziel: Einen gesunden Fitness-Lifestyle entwickeln, mehr auf den eigenen Körper hören, seelische und mentale Gesundheit durch Bewegung zu fördern.

Dass Fitnessstudios für mehrgewichtige Menschen nicht immer ein sicherer Ort sind, weiß Anna-Lena genau: „Man ist immer die Dicke. Oder, wenn es ganz blöd läuft: Die Dickste. Dicke Menschen gehören ja in der Wahrnehmung vieler gar nicht ins Fitnessstudio, gleichzeitig wird erwartet, dass man was für sich tut“. Internalisierte Fettfeindlichkeit ist ein gesellschaftliches Problem. Oft wird unreflektiert einfach unterstellt, dass Dicke sich nicht gern bewegen, sich nicht gesund ernähren, faul und unsportlich sind - „Macht man dann aber Sport, wird man auch komisch angeschaut“.

Frage der eigenen Wahrnehmung

Dass ihr Körper permanent kommentiert und bewertet wird, ist für Anna-Lena nichts Neues. „Dicke leben in einer völlig anderen Welt“, sagt sie und wirkt nachdenklich. Wann immer sie Blicke von Fremden auffängt, ist der erste Gedanke: Ist das, weil ich fett bin?

Oft fühlt sie sich als mehrgewichtige Frau nicht respektiert, gerade bei Männern, so ihre Beobachtung, sinke das Respektlevel schnell nach unten, schlage sich in unangemessener Behandlung nieder. Dabei sei das vor allem eine Frage der eigenen Wahrnehmung. „Wer nur auf meinen Bauch schaut, wird auch nichts anderes mehr sehen als das, meine persönliche Fluglandestation.“

„Du bist immer die Dicke“

Ihr Tipp: Schau mir doch ins Gesicht. Wenn du das nicht kannst, Bitteschön: Herzlichen Glückwunsch! Kannst du machen, ist aber dein Problem. Das in der Gesellschaft unterzubringen ist aber gar nicht so einfach, ohne dass dich das permanent psychisch belastet“. Die 24-Jährige kennt das selbst, oft hatte sie keine Lust mehr, sich zu schminken, die Haare zu machen, unter Leute zu gehen: „Du bist immer die Dicke und wirst auch als die Dicke behandelt. Ich hatte ‚Freundinnen‘, die nur mit mir befreundet waren, weil sie neben mir besser aussahen“.

Diese schmerzhaften Erfahrungen verarbeitet sie Stück für Stück, hat keine Lust mehr, ein Rollenbild der Gesellschaft zu erfüllen, wenn es ja doch nie genügt: „Wir sind schön, wir sind attraktiv und es gibt viele Männer, die auf uns stehen. Wer das nicht tut, der muss es ja nicht. Dann kann er uns aber auch einfach in Ruhe lassen“.

Sensibilisierung und Empowerment

Ihre Botschaft ist klar: „Wenn du jemanden ‚fette Sau’ nennst, dann macht das was mit der Person. Und niemand hat das Recht, einem anderen so das Leben zu verderben“. So habe der Begriff Body Positivity aus ihrer Sicht vor allem einen großen Effekt auf das Mentale, es gehe mehr darum, Leute zu sensibilisieren, sich gegenseitig zu unterstützen, mehr Akzeptanz zu erreichen - und auch, Menschen auszusortieren, die einem nicht gut tun.

Auch wenn es als dicker Mensch nicht immer einfach ist, sichere Orte zu finden, um Sport zu machen, hofft Anna-Lena, dass sich Menschen in einer ähnlichen Situation trauen und sich ein Beispiel an ihrer Geschichte nehmen. Auch sie hatte oft Angst, dass das Shirt hochrutschen und den Blick auf ihren Bauch freigeben könnte. Oft fühlte sie sich alleine, als „der Elefant im Zoo“. Inzwischen, so ihre Beobachtung, trauen sich immer mehr dicke Menschen auch ins Fitnessstudio.

Ein Trainings-Buddy kann helfen

Dort, so stellt sie weiter fest, seien die meisten anders als draußen sowieso eher mit sich selbst beschäftigt, würden gar nicht so sehr auf andere schauen. Einen Trainings-Buddy mit ähnlicher Ausgangssituation zu finden, könne eine Hilfe sein. „Wichtig ist, dass man selbst für Veränderung bereit ist. Ich habe jahrelang gewartet, dass jemand kommt und mich rettet. Jetzt weiß ich, da kommt keiner, ich muss das selbst machen. Ich hab darauf gewartet, dass ich irgendwann schlank genug bin, schön genug bin. Dabei gibt es nur einen Weg gegen die Angst: Du musst einfach springen“.

