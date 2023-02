Tag des offenen Denkmals in Dresden: Eigentümer gesucht

Am 10. September ist Tag des offenen Denkmals. Auch in Dresden können Denkmaleigentümer an diesem Tag ihre Schätze wieder in den Vordergrund rücken. Die Anmeldefrist geht bis zum 15. März.

Dresden. Unter dem Motto „Talent Monument“ wird am 10. September, dem Tag des offenen Denkmals, die Dresdner Denkmallandschaft erneut ins Rampenlicht gerückt. Bis zum 15. März können Denkmaleigentümer ihre Beteiligung beim Amt für Kultur und Denkmalschutz anmelden.

Keine Neubauten des 21. Jahrhunderts erlaubt

Wie das Amt mitteilte, können grundsätzlich alle kulturellen Zeugnisse, die geschichtlich, wissenschaftlich, technisch, künstlerisch, städtebaulich oder volkskundlich bedeutsam sind und einer abgeschlossenen Epoche angehören, sich am Tag des offenen Denkmals präsentieren. Jedoch muss das Gebäude oder die Stätte selbst unter Denkmalschutz stehen. Mögliche Denkmalgattungen sind Bau-, Landschafts- und Bodendenkmale sowie technische und bewegliche Denkmale. Ausgeschlossen sind Neubauten des 21. Jahrhunderts.

Die Talente hinter dem Denkmal

Das diesjährige von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ausgewählte Motto „Talent Monument“ setzt den Fokus auf die außergewöhnlichen Eigenschaften von Denkmalen. Dabei soll es anstelle der großen „Denkmal-Stars“ vor allem um die unscheinbaren, unbekannten und verkannten Talente gehen. So kann im Programm auch auf Talente hinter dem Denkmal eingegangen werden, wie zum Beispiel auf Handwerker, Restauratoren oder besonderen ehrenamtlichen Einsatz. Aber auch „Überlebenskünstler“, also Gebäude, die trotz widriger Umstände erhalten geblieben sind, Talente beim Lärm- oder Klimaschutz und Denkmale, die unerwartet Komfort bringen, sind am Tag des offenen Denkmals gern gesehen. Die Stiftung ist außerdem daran interessiert, eine Debatte zum Erhaltungswert von Denkmalen aufzugreifen beziehungsweise zu beginnen.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz organisiert seit 1993 den bundesweiten Tag des offenen Denkmals und setzt sich für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein. Anmeldungen zur Beteiligung am Aktionstag an Heike Heinze telefonisch unter 0351/888990 oder per Mail an offenesdenkmal@dresden.de.