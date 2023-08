Mit Drogen zwei Frauen gefügig gemacht: Anklage wegen Vergewaltigung in Dresden

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 52-jährigen Mann Anklage wegen des Verdachts der schweren Vergewaltigung und der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen erhoben.

Der Mann soll am 19. August 2022 zwei Frauen in seiner Wohnung in Radebeul mit „bewusstseinseintrübenden Mitteln“, so nennt es die Staatsanwaltschaft, gefügig gemacht haben. Die Opfer: eine 27-Jährige und seine 46 Jahre alte Verlobte. Beide Frauen wussten nichts davon.

Im Anschluss soll der Mann die beiden Frauen vergewaltigt haben. Seine jetzt Ex-Verlobte schwebte nach dem Verbrechen kurzzeitig in Lebensgefahr und musste intensivmedizinisch behandelt werden.

Der 52-Jährige ist nicht vorbestraft und schweigt zu den Vorwürfen. Er sitzt nicht in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft liegen dafür keine Gründe vor.

