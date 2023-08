Schlagader knapp verfehlt: 30-Jähriger nach Angriff in der Dresdner Neustadt angeklagt

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 30-jährigen Tunesier Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Der Mann und ein unbekannter Mittäter sollen am 17. März auf dem Vorplatz der Alaunstraße mit einem Algerier aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten sein. Dabei wurde der 22-Jährige mindestens einmal von dem Mittäter ins Gesicht geschlagen, was zu einem Nasenbeinbruch führte.

Schnitt verfehlte die Halsschlagader nur knapp

Als die Auseinandersetzung beendet schien, fügte der Angeklagte dem bereits Verletzten unerwartet eine 15 Zentimeter lange Schnittverletzung unterhalb des linken Kiefers zu und nahm damit laut Staatsanwaltschaft seinen möglichen Tod in Kauf.

Der 22-Jährige musste in der Nacht noch notoperiert werden, da der Schnitt die Halsschlagader nur knapp verfehlt hatte. Der 30-Jährige wurde bereits Anfang Mai festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Er ist geringfügig, aber nicht einschlägig vorbestraft und schweigt zu den Vorwürfen.

