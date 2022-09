Eine 25-Jährige war am Donnerstagabend mit ihrem Fahrrad auf der Großenhainer Straße unterwegs, als sie unerwartet von einem Auto erfasst wurde. Die Radfahrerin stürzte und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Angetrunkener Autofahrer verletzt 25-Jährige bei Unfall in Dresden schwer

Dresden. Bei einem Unfall auf der Großenhainer Straße in Dresden-Pieschen wurde eine Radfahrerin schwer verletzt.Die 25-Jährige war am Donnerstagabend mit dem Rad in Richtung Hansastraße unterwegs. Auf der Kreuzung Heidestraße wurde sie von einem Opel erfasst, der von links kam und die Großenhainer Straße überquerte. Die Radfahrerin stürzte und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.Der 53-Jährige Autofahrer stand nach Angaben der Polizei mit rund 0,3 Promille unter Alkoholeinfluss, wie ein Test vor Ort ergab. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Deutschen und stellten seinen Führerschein sicher. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro.

