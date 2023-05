﻿An diesen Dresdner Schulen scheiterten die meisten Anmeldewünsche – Klagen absehbar

Dresden. Die Entscheidungen sind gefallen: Für Hunderte Kinder in Dresden wird es nichts mit der Wunschschule ab nächstem Schuljahr. Das geht aus den Zahlen des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) zu den Aufnahmeverfahren in der Landeshauptstadt hervor, die den DNN vorliegen.

Für die mehr als 70 kommunalen Grundschulen in Dresden gab es 5675 Anmeldungen (Stand: März). 5600 Erstklässler sollen zum neuen Schuljahr aufgenommen werden. Die Zahlen können schwanken, weil Kinder an freie Schulen gehen, wegziehen oder zuziehen oder zurückgestellt werden. Nach Angaben des Lasub wurden 190 Kinder von der Schule, an der sie sich angemeldet haben, „weggelenkt“.

Verschiedene Kriterien für Aufnahme

Richtgröße für die Bildung von Klassen sind 25 Schüler, die Obergrenze liegt bei 28 Schülern. Für die Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf sind von diesen Zahlen Abschläge möglich. In den kleineren Klassen kann dann beispielsweise mehr Platz für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf geschaffen werden. Gibt es mehr Anmeldungen als Plätze, sind meist Geschwisterkinder für die Aufnahme gesetzt. Nach anderen Kriterien wie der Entfernung zum Wohnort kommt es schließlich für verbleibende Plätze zum Losverfahren.

Die meisten Schüler scheiterten mit ihrem Schulwunsch laut den Zahlen des Landesamtes an der 25. Grundschule (Pohlandstraße 40). An der Schule habe es 54 Umlenkungen gegeben, teilte das Amt mit. An der 37. Grundschule (Stollestraße 43) kamen 24 Kinder nicht zum Zug, an der 89. Grundschule (Sosaer Str.) waren es 22 Kinder. An der Grundschule Weißig (Hauptstr. 14) waren es 17 und an der 44. Grundschule (Salbachstr. 10) 14 Kinder.

Mehr Klassen an Grundschulen als im Vorjahr

Weitere „Weglenkungen“ waren an der 47. Grundschule (Mockritzer Str. 19/8 Kinder), der 49. Grundschule (Bernhardstr. 80/7 Kinder), der 68. (Heiligenbornstr. 15/3 Kinder), der 70. (Südhöhe 31/4), der 74. (Ockerwitzer Allee 128/7 Kinder), der 75. (Warthaer Str. 60/2), der 84. (Heinrich-Tessenow-Weg 28/8), der 92. (Großzschatzwitzer Str. 29/2), der 95. (Donathstr. 10/9) und der 148. (Marta-Fraenkel-Straße 8/9 Kinder) notwendig.

Mit insgesamt 220 Klassen werden für das Schuljahr 2023/24, das am 21. August 2023 beginnt, neun Klassen mehr gebildet als im Vorjahr. Eine Klasse mehr als im Vorjahr gibt es an den Grundschulen Cossebaude, 8., 15., 26., 33., 56., 65., 90., 108., 117., 122. und an der 135. Grundschule. An der 102. Grundschule gibt es mit fünf Klassen für 127 Schüler sogar zwei Klassen mehr als im Vorjahr. An wenigen Schulen gibt es eine Klasse weniger, teilweise wechselt die Zügigkeit planmäßig im Jahresrhythmus.

Ukrainische Schüler in Vorbereitungsklassen

Während für die Anmeldung der Erstklässler Grundschulbezirke mit einer bestimmten Anzahl an Grundschulen vorgeschrieben sind, können Oberschulen und Gymnasien und die zwei Gemeinschaftsschulen von Kindern aus dem gesamten Stadtgebiet ausgewählt werden. Bei den Aufnahmeverfahren für Klassenstufe 5 waren in diesem Jahr auch 138 ukrainische Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen, die in Vorbereitungsklassen gehen und in die Klassenstufe 5 teilintegriert werden, teilte das Lasub mit.

So kam es bei 1874 Anmeldungen für die 27 kommunalen oder freistaatlichen Oberschulen in Dresden zu 189 Weglenkungen von der Wunschschule. Diese Vorgänge konzentrieren sich auf sieben Schulen, das sind die 36. Oberschule an der Emil-Ueberall-Str. 34 (53 Umlenkungen), die 116. Oberschule an der Feuerbachstr. 5 (53), die 66. Oberschule an der Dieselstr. 55 (38), die 55. Oberschule an der Nöthnitzer Str. 6 (19), die 62. Oberschule an der Fidelio-F.-Finke-Straße 15 (16), die Oberschule Pieschen an der Robert-Matzke-Str. 14 (7) und die 76. Oberschule (3 Kinder), die ihren Stammsitz an der Merbitzer Str. 9 hat.

Überraschende Wendung an 32. Oberschule

Auch an der 32. Oberschule, die auf dem Campus in Tolkewitz mit einem Gymnasium angesiedelt ist, war bei mehr als 130 Anmeldungen ein Losverfahren nötig. Im Bestfall maximal 112 Kinder konnten aufgenommen werden. „Kinder, die bereits ein Geschwister in einer unserer beiden Schulen auf dem Campus haben, bekommen sicher einen Schulplatz an der 32. Oberschule, ebenso diejenigen, die innerhalb eines Radius von 1,5 km um die Schule herum wohnen“, erläuterte Schulleiterin Jana Lüders auf DNN-Anfrage.

27 Kinder mussten weggelost werden. „Am liebsten“ würde sie alle Kinder aufnehmen, und „um jedes einzelne, welches ausgelost und damit nicht an meiner Schule sein wird, tut es mir ehrlich leid“, fügte Lüders hinzu. Doch nun gibt es hier eine gute Nachricht. Die Schule wird fünf statt vier Klassen aufnehmen und so können alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden.

Gymnasien teilweise an Belastungsgrenze

Ähnlich dürfte es auch den Schulleitern an Gymnasien gehen. Hier kommen teilweise weitere Probleme dazu. 2401 Schüler waren an Gymnasien angemeldet, 124 mussten von der Wunschschule weggelenkt werden. Statt 97 Klassen wurden nur 95 an den 21 städtischen Gymnasien gebildet. 46 Umlenkungen gab es am Gymnasium Bürgerwiese, 31 am Gymnasium Plauen, 24 am Tschirnhaus-Gymnasium an der Bernhardstraße 18, am Marie-Curie-Gymnasium (Zirkusstraße 7) mussten 23 Kinder umgelenkt werden und am Romain-Rolland-Gymnasium (Weintraubenstraße 3) 5 Schüler.

An der Bürgerwiese wurden in diesem Jahr sechs Klassen gebildet, im vergangenen Jahr waren es sieben, um dem Ansturm Herr zu werden. Das hat natürlich seine Grenzen. Das Gymnasium Tolkewitz kommt in diesem Jahr mit fünf Klassen aus, dafür ist es auch ausgelegt. Eine Klasse mehr nimmt in diesem Jahr das Hülße-Gymnasium (Hülßestraße 16) auf. Am Gymnasium Klotzsche werden wieder sechs Klassen aufgenommen. Die Schule ist aber eigentlich für fünf Klassen pro Jahrgang ausgelegt.

Gebäude und Turnhalle zu klein

„Das ist einerseits schön“, erklärte der amtierende Schulleiter Jens Rieth, „denn so konnten alle Erstwünsche und einige Zweitwünsche erfüllt werden“. Andererseits stelle das die Schule vor sehr „große planungstechnische Probleme, da das Schulgebäude und die Turnhalle schon jetzt viel zu klein werden“. Und außerdem erhöhe das auch noch zusätzlich den Personalbedarf. Rieth: „Aber auch das werden wir schon irgendwie schaffen.“

Bei 280 Anmeldungen für die Gemeinschaftsschule – verfügbar sind Campus Cordis (Stauffenbergallee/Königsbrücker Straße/164 Anmeldungen) und Gemeinschaftsschule Universitätsschule (116) – waren Umlenkungen unvermeidlich. Am Campus Cordis waren es 62, an der Universitätsschule 9. An der Gemeinschaftsschule Campus Cordis waren die Schüler der 148. Grundschule gesetzt. Das nahmen aber nicht alle wahr.

Kinder hospitieren vor Schulwahl

„Wir waren insgesamt sehr stolz, dass alle Familien mit Geschwisterkindern den Schulplatz in Anspruch nehmen. Das zeigt, dass die Familien überzeugt sind von unserer Schule“, erklärte Schulleiterin Miriam Bankert gegenüber DNN. Die Eltern der 148. Grundschule hätten sich vorab „gut über unser Schulkonzept“ informiert und „die Kinder hospitierten mehrmals bei uns“.

Die Lehrkräfte der Grundschule schauten laut Bankert mit den Eltern auf die Kinder und schätzten ab, wie „sinnvoll für jedes einzelne Kind und Elternhaus unser offenes Konzept“ sei. „Wir sind sehr dankbar, dass die Schulplatzsicherheit nicht kategorisch genutzt wurde, sondern wirklich das Kind bei der Entscheidung im Mittelpunkt stand“, sagte Bankert.

Klagen absehbar

Nun können die Eltern über Pfingsten die Entscheidungen sacken lassen. Dann läuft eine Widerspruchsfrist von einem Monat. Schließlich wird es wie auch in den Jahren zuvor zu Klagen kommen. Dann liegt die Entscheidung über die künftige Schule in den Händen der Justiz.

