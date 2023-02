Streifenwagen kollidiert mit Pkw in Dresden-Altstadt: Zeugen gesucht

Am Montag, dem 20. Februar, ist in Dresden-Altstadt ein Funkstreifenwagen der Polizei mit einem Pkw kollidiert. Nun wird nach Zeugen des Vorfalls gesucht.

Dresden. Am Pirnaischen Platz in Dresden-Altstadt ist es am Montag dem 20. Februar zu einem Unfall gekommen. Dabei fuhr ein Funkstreifenwagen auf der St. Petersburger Straße in Richtung Carolabrücke. Während der Querung des Pirnaischen Platzes, kollidierte er mit dem Pkw.

Dieser kam von der Grunaer Straße und fuhr in Richtung Wilsdruffer Straße. Es gab keine Verletzten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise:(0351) 483 22 33