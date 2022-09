Ein 13-jähriger Junge wurde am Sonntagnachmittag von einer Gruppe Jugendlicher verfolgt und verprügelt. Offenbar kam auch ein Schlagstock zum Einsatz. Passanten kamen zur Hilfe.

Dresden. Am Sonntagnachmittag wurde ein Junge in Dresden-Altstadt Opfer einer Gewalttat. Gegen 16 Uhr wurde er am Wiener Platz von einem der Täter bedroht. Er floh zur Haltestelle „Prager Straße“, wo ihn die Gruppe allerdings einholte. Diese schlugen und traten ihn, einer der Täter nutzte offenbar einen Schlagstock. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt. Passanten eilten zur Hilfe und riefen die Polizei.

Diese konnte bei ersten Ermittlungen zwei tatverdächtige russische Staatsangehörige ausfindig machen. Die Ermittlungen dauern an.

