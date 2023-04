﻿Dresden als Seuchen-Hotspot: Dresdner Heft 153 über Pest, Polio und Co.

Dresden. „Juckt’s am Kopf Dich, Hals und Brust / Du’s der Mutter sagen mußt. / Weil sehr oft die kleine Laus / Schwere Krankheit bringt nach Haus.“ So lautet eine von „sieben Regeln für das Kind“, die einst von der Deutschen Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen in der sowjetischen Besatzungszone publiziert wurden. Denn es grassierten zahlreiche Krankheiten, von Ruhr über Typhus bis Tuberkulose, regelrecht unter ging jedoch, dass in Dresden auch Poliomyelitis ein ernstes Problem war. Ab 1949 trat die Kinderlähmung sogar gehäuft auf, um in mehreren Schüben wiederzukehren und in und um Dresden zu hohen Erkrankungsziffern zu führen.

Gerüchte wegen Kinderlähmung waren unerwünscht

In den Zeitungen war das allerdings kaum ein Thema, die Staatspartei wollte etwa 1953 kurz nach Geschehnissen rund um den 17. Juni weitere Unruhe-Momente vermeiden, auch fürchtete man um den geordneten Ablauf der Leipziger Messe. Mochte das Personal in den Dresdner Krankenhäusern auch um das Leben insbesondere vieler junger Patienten kämpfen, von denen fünf allein im August starben und etliche andere bleibende Lähmungen davontrugen – der Rat der Stadt Dresden war allenfalls beunruhigt über die „Möglichkeit von übertreibenden Gerüchten“.

Ähnlich bedeckt hielt man sich in der DDR, als es im September 1955 zu einem Polio-Ausbruch in Bautzen kam. Der Romanist Victor Klemperer (1881-1960) vermerkte in seinem Tagebuch: „Sie (die Polio) soll in Bautzen geradezu grassieren, man warnt unter der Hand vor Reisen dorthin. Offiziell wird alles totgeschwiegen u. von Kinderlähmung u. von der mangelnden Sozialfürsorge im Adenauerstaat geschrieben.“

Poliomyelitis- und Beatmungszentrum in Trachau

Auch sonst ist recht interessant, was Florian Bruns in seinem Beitrag zur Kinderlähmung in Dresden zwischen 1945 und 1960 vermittelt, der im neuen, dem mittlerweile 153. Dresdner Heft mit dem Titel „Zwischen Pest und Corona“ nachzulesen ist. So reflektiert er die Aufklärung durch das Deutsche Hygiene-Museum und zeigt auf, wie vom Krankenhaus Neustadt Haus C des Krankenhauskomplexes in Trachau nach und nach zu einem Poliomyelitis- und Beatmungszentrum ausgebaut wurde.

Dresdner Heft Nr. 153: Zwischen Pest und Corona. Seuchen in Vergangenheit und Gegenwart. 110 Seiten, zahlreiche Abb., 7 Euro, ISBN: 978-3-944019-44-4 © Quelle: Foto: Repro Cover

Auch sonst setzt sich das aktuelle Dresdner Heft mit dem Seuchen in Vergangenheit und Gegenwart bemerkenswert anschaulich auseinander. Es geht um Epidemien und Pandemien, gern aus einer Perspektive der damit einhergehenden gesellschaftlichen Folgen. Nun könnte so mancher einwenden, dass man etwas zu spät mit dem Thema kommt, aber überhastete Schnellschüsse waren noch nie Sache des die Heft-Reihe herausgebenden Dresdner Geschichtsvereins e.V.. Vom Prinzip her bleibt das Thema sowieso virulent wie relevant, denn irgendwo auf der Welt setzt vermutlich schon das nächste miese, parasitäre Ekel-DNA-Paket zum Sprung an, bei dem es wie schon bei Covid-19 wohl absolut nichts bringt, es in einen Stuhlkreis einzuladen und es dort zu überzeugen zu versuchen, sich positiv einzubringen und von seiner Aggressivität abzulassen.

Spanische Grippe fand kaum mediale Beachtung

Neun Beiträge sind versammelt, es wird auch ein heißes Eisen angefasst, nämlich der Protest der „Freien Sachsen“, denen „es innerhalb weniger Monate gelang, beachtliche Breitenwirkung und mediale Repräsentanz zu erlangen“. Corona und die Folgen, wozu auch eine entsprechende Corona-Sammlung im Stadtarchiv Dresden gehört, stehen sogar am Anfang des Aufsatzreigens, womit man zwar das Pferd von hinten aufzäumt, andererseits aber doch der Tatsache Rechnung trägt, dass es eben der Umgang mit Covid-19-Pandemie ist, der interessante Vergleiche (nicht Gleichsetzungen) ermöglicht, etwa was die mediale Rezeption von Seuchen und Pandemien angeht.

So hatte etwa die „Spanische Grippe“, die 1918/19 weltweit bis zu 50 Millionen Todesopfer forderte, nur eine geringe mediale Aufmerksamkeit. Das lag zum einen daran, dass man erst mal wenig Informationen und noch weniger Therapiemöglichkeiten hatte, zum zweiten daran, dass es kaum Bilder gab, und zum dritten, dass die Gesundheitskrise massiv vom Kriegsgeschehen und von all den Revolutionen in Mittel- und Osteuropa überlagert wurde. Wenn die „Spanische Grippe“ dramatisch geschildert wurde, dann beim Kriegsgegner, schon um die Moral der eigenen Bevölkerung zu stärken.

Klischees und medial verbreitete Feindbilder während der „Hongkong-Grippe“

Klischees und medial verbreitete Feindbilder lassen sich auch im Kontext der „Hongkong-Grippe“ 1969/70 ausmachen. Im Westen, gern auch in den Medien, sprach man mitunter von „Mao-Grippe“, um den Kommunismus eins auszuwischen, in der DDR berichteten die Zeitungen zwar ausgiebig über das Infektionsgeschehen im Westen, so gut wie nichts hingegen über das im eigenen Land. In dem Kontext ist auch interessant, was Silke Fehlemann und Heiner Fangerau in ihrem Beitrag. „,Voll die Seuche!’ Das invektive Potenzial der Seuchen“ u.a. festhalten, nämlich, dass das Maß der öffentlichen Aufmerksamkeit keineswegs allein von Todeszahlen bestimmt wird, „ein Missverhältnis, das der Historiker, Soziologe und Arzt Alfons Labisch in verschiedenen Arbeiten mit dem Konzept der ,skandalisierten Krankheiten’ auf den Begriff gebracht hat“.

Die Cholera war, als sie im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts Europa erreichte, extrem gefürchtet – und das, obwohl andere Krankheiten und Seuchen viel mehr Tote forderten. Interessant: Hamburg erinnerte nur sehr verschämt an die vielen Opfer der Cholera, Dresden stiftete hingegen als Dank dafür, dass es 1841/42 von der Seuche verschont worden war, einen prachtvollen Brunnen.

1680 war Dresden „Hotspot“ während einer Pestepidemie

1680 hatte die sächsische Residenzstadt deutlich weniger Glück – während der Pestepidemie war sie sogar das, was man heute einen „Hotspot“ nennt. Das hatte Folgen, wie Ronny Steinecke anhand etlicher bemerkenswerter Beispiele vermittelt. So war es den Untertanen der nahen Herrschaft Pulsnitz verboten, nach Dresden zu reisen und dort Handel zu treiben. Auch weitere adlige Grundherren, aber auch einige Städte und Dorfgerichte sowie die Amtsleute von Stolpen und Hohnstein „untersagten eigenmächtig die Zufuhr von Waren wie überhaupt jeglichen Kontakt zu den Einwohnern“ Dresdens.

Die Dresdner Fleischhauer wiederum standen vor dem Problem, dass sie in den Orten, wo sie Schlachtvieh einkaufen wollten, „nicht mehr eingelassen wurden, was unweigerlich zu Fleischmangel führte“. Und als die Altendresdner Schiffsleute auf dem Weg nach Torgau, wo sie einige Fässer Bier holen sollten, in (Meißen-)Cölln anlanden wollten, um die Erlaubnis zur Passage der Meißner Elbbrücke einzuholen, wurden sie von Bauern bedroht. Falls sie nicht schleunigst bereitwillig wieder ablegen sollten, würde man sie „wegsteinigen“. Also kehrten die Schiffsleute unterrichteter Dinge um.

Der Warenverkehr zwischen Dresden und anderen Städten war eingeschränkt

Auch die Beziehungen zu anderen Ländern litten ob der Pestepidemie in Dresden. Bayern, Brandenburg und Oberösterreich sowie die Reichsstädte Augsburg und Regensburg ließen alsbald verlauten, das ganze Kurfürstentum Sachsen und insbesondere Leipzig und Wittenberg so lange in Bann gesetzt zu lassen, wie die Städte mit Dresden Handel trieben. Der sächsische Kurfürst gab, wie Steinicke festhält, diesem Druck nach, dass durch die „bannisirung denn Unsern gantzen Lande unwied(er)bringlicher Schade entstanden were“, und sicherte zu, den Brief- und Warenverkehr zwischen Dresden und anderen Orten einstweilen zu unterbinden. Auch eine Art von Lockdown, oder?