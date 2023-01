Alle Dresdner Oberschulen im Steckbrief

Eltern und Kinder in Dresden stehen aktuell wieder vor der Frage: Oberschule oder Gymnasium? Die DNN geben Entscheidungshilfe und stellen alle Dresdner Oberschulen vor.

Dresden. Eltern und Kinder in Dresden stehen aktuell wieder vor der Frage: Oberschule oder Gymnasium? Der „Schulmonitor“ der DNN soll Eltern und Kindern in knappem Stil auf die vielfältigen Angebote für Profile, Ganztagsangebote und sonstige Besonderheiten in Dresdner Oberschulen aufmerksam machen. Dafür haben die Schulen einen einheitlichen Fragenkatalog beantwortet.

In Dresden gibt es mehr als 40 Schulen, die einen Realschulabschluss (10. Klasse) ermöglichen. Darunter sind kommunal getragene Oberschulen, ein breites Angebot freier Träger und ganz spezielle Schulen wie die Palucca Hochschule für Tanz oder die Sportoberschule für talentierte Athleten.

Bis zum 3. März läuft die Anmelderunde an den Oberschulen in diesem Jahr für das Schuljahr 2023/24. Am 10. Februar gibt es dafür die Bildungsempfehlungen.

Von I.P.