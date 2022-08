In Dresden gibt es fast 90 Grundschulen in kommunaler und freier Trägerschaft. An den staatlichen Schulen läuft im Herbst die nächste Anmelderunde. Die Dresdner Neuesten Nachrichten stellen alle Schulen mit ihren Angeboten für die 1. bis 4. Klasse in Steckbriefen vor, um Eltern einen Vergleich zu ermöglichen.

