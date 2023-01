Dresden: Alkoholisierte Frau wollte trotz Parkkralle losfahren

Am Dienstag gegen 21 Uhr hielten Polizisten eine VW-Fahrerin auf der A 4 an, da sie Schlangenlinien fuhr. Später versuchte die angetrunkene 29-Jährige, trotz einer von der Polizei angebrachten Parkkralle davonzufahren. Der Versuch endete nach nur 200 Metern.

Gegen 21 Uhr am Dienstag hielt die Polizei eine Autofahrerin an, da sie Schlangenlinien auf der A 4 fuhr.

Dresden. Am Dienstag gegen 21 Uhr hatten Polizisten eine Autofahrerin auf der A 4 zwischen den Ausfahrten Dresden-Altstadt und Dresden-Neustadt angehalten, da diese Schlangenlinien mit ihrem VW Golf fuhr. Die 29-Jährige roch nach Alkohol, verweigerte allerdings einen Atemalkoholtest. Daher brachten die Beamten die Polin zur Blutentnahme. Ihren Führerschein behielt die Polizei ein, das Auto stellten die Beamten am Hammerweg ab und sicherten es mit einer Parkkralle, so die Polizeidirektion Dresden.

Später am selben Abend rief ein Zeuge die Polizei, weil ein Auto versuche, trotz Parkkralle loszufahren. Nach nur rund 200 Metern blieb das Fahrzeug stehen. Wie die alarmierten Polizisten feststellten, saß die 29-Jährige wieder am Steuer des VW. Sie hatte „augenscheinlich weiter Alkohol konsumiert“, so die Polizei. Daher wurde ihr erneut Blut abgenommen, um den Pegel festzustellen, außerdem wurde das Auto abgeschleppt.

