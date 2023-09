Hier öffnet ein neuer Aldi-Markt in Dresden

Gemeinsames Statement

Dresden: Diako und St. Joseph Stift sehen sich von Krankenhausreform bedroht

Januar 2024 soll in Deutschland die Krankenhausreform in Kraft treten. Während Karl Lauterbach und Co. noch am Gesetzesentwurf arbeiten, warnen das St. Josph Stift und Diakonissenkrankenhaus aus Dresden vor möglichen negativen Folgen.